疑鋰電池起火致JR山手線停駛，消委會電池／尿袋7大安全使用貼士｜昨日約晚上 6 時，JR 池袋站月台有列車發生起火事故，疑似是鋰電池爆炸引起，令山手線一度暫停服務。現時大多數流動電源都使用鋰電池，雖然使用壽命長、無充電記憶問題，但仍存在受到壓力或高溫後的劇烈的化學反應，使用不當就有機會增加爆炸起火風險。



日本東京消防廳表示，JR池袋站一名乘客通知站務員，山手線列車上冒出煙霧。據警視廳調查，當時有一名乘客袋內的手機電池起火，該男子將其扔在地板上並說： 「很燙」，之後就揚長而去，火勢約在 6 時 35 分撲滅。

鋰電池安全貼士

由於鋰電池化學性質非常活躍，當出現高溫或外部壓力，就有機會令電池內壓加大引致膨脹。脹起的鋰電池只要被刺破﹑擠壓或撞擊，即會令電池短路造成爆炸。因此，當發現鋰電池發脹，就應立即暫停使用。

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尿袋電池安全貼士

除了手機電池外，行動電源（尿袋）同樣使用鋰電池，亦要有一些使用習慣需要注意。首先在擺放上，行動電源應效在陰涼地方，以減緩電池老化情況。同時，應盡量把行動電源的電量維持在 10%~90% 之暗，避免電池完全放電或長期充滿電，延長鋰電池壽命。

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資料來源：NHK