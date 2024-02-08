新年AlipayHK、WeChat Pay HK優惠｜農曆新年有機會回鄉探親拜年，或北上消費遊玩，WeChat Pay HK 和 Alipay HK 都推出內地消費優惠，甚至免費登記拎內地電話上網卡。想在內地消費更高 CP 值，就要睇以下教學。



WeChat Pay HK 與深圳電信合作，推出免費派中國電信 SIM 卡活動，由即日起至 2 月 29 日，只要在 WeChat Pay HK 預先申請，就能在深圳海岸城購物中心免費領取一張100人民幣儲值額的 SIM 卡。

WeChat Pay HK 領取免費上網卡教學：

深圳電信免費派發的上網卡，內含 100 人民幣的儲值額，而每月月費只需 29 人民幣，即領取後就能使用 3 個月。數據用量方面，每月可用 20G 通用流量＋30G 定向流量，內地通話費用只需 0.1 人民幣/分鐘。當 SIM 卡儲值額用完後，亦可以在 WeChat 搜尋「深圳電信」，使用 WeChat Pay HK 以港幣充值。

AlipayHK 內地優惠

同樣在內地可以使用的 AlipayHK，亦推出了內地消費優惠，只要在深圳商場掃描活動 QR Code，就能取得 18 元禮券包。另外，在羅湖及落馬洲口岸掃描活動 QR Code，就可獲得 6 元交通優惠。於深愛香港人歡迎的山姆消費，使用 AlipayHK 消費滿 $1,000 元即可減 $50。