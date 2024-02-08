伊織萌性感照爆走光疑雲、Po文大方承認99%是X頭｜網民：信則有！｜兔年就快過去，一兩天後就是龍年。剛好，日本cosplayer伊織萌在X發表了一張超性感兔女郎照片，原來那是Moe醬同日做打機直播時的造型，由於布料的紋理和燈光影響，不少網民留言表示：「那兩點……不會是X頭吧?」隔了一天，伊織萌竟出tweet回應：「我也99%確信是X頭！」



面對走光疑雲，伊織萌爽回：我也99%認為那是乳頭！

Cosplayer 伊織萌在2月5日更新X戶口，有關網民質疑她的兔女郎造型疑似「飛釘」，爽快地作出回應，並得到極大反響，觸及率達1000萬次！事源伊織在2月4日的貼文中發布了她在直播時穿著的兔女郎風格Cosplay照片，略緊的收腰cutting，令她美好的上圍表露無遺，且胸前的黑色布料似乎有點透明，所以就有人留言說：「我你看到的那個，沒錯應該是乳頭嗎？伊織5日作出回應：「我也認為99%是X頭！」

網民：信則有不信則無

伊織萌沒有否認也不承認的回應方式令網民大拍手掌：「這回應太火辣了」、「那還有1%是什麼？」、「信則有不信則無」、「謝謝你！讓我做了場夢！」也有網民認為伊織萌是向這類性騷擾留言作反擊：「好一個直線抽擊！」那究竟這兩點是不是乳頭？自己點圖放大看看吧：

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