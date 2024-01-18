六合彩新春金多寶2024（龍年）將在 2 月 14 日，情人節當日舉行攪珠，而且估計頭獎基金有機會高達 $1.18億！想發個新年財，用 $10 買個希望，其實也有一些「辦法」，去提高中獎機率。參考馬會公布的幸運投注站，以及 7 個新春金多寶的「幸運號碼」，可能下個中獎就是你。



龍年新春金多寶高達 $1.18億頭獎獎金！想增加中獎機率，或者可以用數據來幫大家。根據賽馬會官網的數據，全港十大幸運投注處分別是：

1）中環士丹利街（47次）

2）屯門市廣場（44次）

3）荃灣青山道（39次）

4）尖沙咀漢口道（39次）

5）上環干諾道西（38次）

6）觀塘廣場（37次）

7）九龍灣德福（35次）

8）大埔廣場（34次）

9）上水石湖墟（33次）

10）大埔廣褔道（30次）



另外，根據馬會公布最新的數據，自 1986 年第一次新春金多寶起，至今共舉行過36次，當中有 7 個數字在新春金多寶的出現次數都較多，可稱之為「幸運號碼」：

「29」 出現 10 次

「3」、「11」 各出現 9 次

「5」、「19」、「37」、「43」 各出現 8 次



知道幸運投注站和幸運號碼後，是不是就可以落去投注呢？且慢，識如何買也很重要。馬會數據顯示，在近 10 次的新春金多寶，有 11 位幸運兒是以複式彩票中頭獎，如對上一次的新春金多寶，即是以 7 個號碼複式自選獎券 （半注）中頭獎。

登記馬會戶口、申請轉數快增值服務方法👇👇