麻雀計番app 2024｜一年一度農曆新年又到！又是親朋好友一起打麻雀的機會，馬上提供一款可以4機同步計數，方便計番抄數的手機app！同場還有新推出的擲骰+魚蝦蟹App，方便大家小賭怡情、大賭變李嘉誠。



新年打麻雀如果唔識計番手腳慢又會畀人笑，不如用手機app幫手啦。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

好像記者自己，其實一班朋友都不是非常好賭，很多人都是喜歡打但不會計番，常常都要某位指定「核數師」寫張紙代為「記數」，不過現在可改由功能更齊全的麻雀分數紀錄 App －《打麻雀喇》代勞。

《打麻雀喇》可以實時在不同手機上更新雀局的最新「戰況」（蔡浩騰 攝）

《打麻雀喇》在 Android 手機及 iPhone 上都可以用到，此App除了做雀局記分，最好用是有4機連線同步功能，同桌四隻腳可分別在自己的手機上實時更新戰況，更可代你在雀局完結後進行「找數」。最新update更可在iPad上使用，介面更易睇，集中一部平板電腦放在旁邊，四個雀友都睇到，不用遞來遞去，那各自的手機都可做其他事情。

《打麻雀喇》在 Android 手機、iPhone及iPad上都可以用到

👇👇👇按圖放大看 2023 年新版麻雀計番 App《打麻雀喇》功能說明👇👇👇

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《打麻雀喇（Mahjong la）》Google Play Store 下載連結

《打麻雀喇》Apple App Store 下載連結

唔打牌？不如玩魚蝦蟹啦！

當然不建議小朋友賭錢，但如果只是用十幾廿蚊利是錢跟家人玩玩「魚蝦蟹」，還是可以接受的，甚麼是不少細路哥新年期待已久的「發達機會」。但如果剛剛好家中沒有「魚蝦蟹」工具又點算？「魚蝦蟹 App」就幫到你了！同廠還有一款「可以骰骰 App」（可以色色同音gag），大細圍骰，單多定係雙多？邊個組合開得最多？用App就可以睇到晒。可以骰骰 App更可以經由Google TV 投射上大電視齊齊玩！

「可以骰骰 App」

「魚蝦蟹 App」

「可以骰骰 App」下載連結：iOS / Android / 電視APP (Android TV)

「魚蝦蟹 App」下載連結：iOS / Android

打麻雀唔識計番？《食糊幾多番》實用App幫你計！

學《嚦咕嚦咕新年財》話齋：「麻雀有打㗎仔！」大戰四方城時，如果唔識計番，分分鐘畀人笑！手機上同樣有 App 可以幫你計算食糊得分贏多少，不過暫時就只是 Android 限定👇👇👇



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《食糊幾多番》（Mahjong How Many Faan） Google Play Store 下載連結