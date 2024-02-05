咒術迴戰 CASETiFY 聯乘系列K11 Musea限定店｜Jeffrey／單身即地獄3 Hazel現身嘉賓超強｜人氣手機配件品牌與日本動畫《咒術迴戰》聯乘，以劇中活捉最強咒術師五條悟的特級咒物「獄門疆」為主題，製成巨型AirPods Pro 耳機盒，當然還有其他iPhone及手機保護裝置。2月2開幕當晚，大會仲搵齊港日韓全球明星網紅到場，比如果《單身即地獄3》的Hazel，元AKB48成員北原里英、幪面超人Ex-Aid》第二男主角瀨戶利樹，記者還找到Jeffrey 魏浚笙、試當真成員Kayan 吳家忻傾傾另一位男神五條悟。



今次期間限定店由即日起至 2 月 8 日舉行，最觸目的打卡位就是4米高的巨型「獄門疆」，外型仿照系列中的熱門產品——「獄門疆」AirPods 珍藏版保護殼製作，表面多個加入 LED 燈光，「邪眼」隻隻都識郁，fans組過一定要打卡，路過K11 Musea駕駛者亦不用慌張，並沒有發生「尖咀事變」。現場買product 仲可以抽一張限定卡，記者就中咗最想要的七海海娜娜明喇。

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Jeffrey 魏浚笙：想擁有五條悟的能力

Jeffrey 魏浚笙說自己早期看《咒術迴戰》時喜歡的角色是虎杖悠仁，但漸漸發現：「佢性格唔係我喜歡嘅Type」，反而慢慢鍾意咗能力爆燈咁勁、又靚仔的五條悟：「佢有齊全部先天條件冇得輸，咁強嘅能力我當然想擁有，不過佢最吸引我嘅，係佢好保護自己嘅學生，係我理想中嘅良師。」

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Jeffrey 魏浚笙選擇了咒術迴戰 CASETiFY Samsung Galaxy系列手機保護殼。（鍾世傑 攝）

Kayan 吳家忻：揀手機殼同揀男人一樣

提及《咒術迴戰》，Kayan 吳家忻最喜歡五條悟，但比起他近乎無敵的能力，最令吳家忻著迷的是他脫下眼罩後的雙瞳，她笑說：「買手機殼同揀男人一樣，要識保護我，但最緊要都係靚仔、靚仔、靚仔！」所以她選擇了五條悟代表徽號iPhone case，除了絕強防撞能力，熱感變色膠墊經體溫接觸後會由黑變紫，低調中見細節。

咒術迴戰 x CASETiFY聯乘｜限量搶購iPhone、Samsung、AirPods殼

Kayan 吳家忻（鍾世傑 攝）

咒術迴戰 x CASETiFY這次聯名系列中最矚目的，必定是獨家設計的「獄門疆」AirPods 保護殼珍藏版。外殼設計採用了獄門疆的印記，同時內含五條悟 AirPods 保護殼，可為 AirPods 提供強力的咒術防護。另一款全新產品「伏魔御廚子」AirPods Max 保護殼，則運用詭譎的黑紫色調，配合廟宇圖案設計，讓配戴者完全融入咒術的世界。手機殼方面，推出獨特的殘穢熱感設計，輕輕一按就會在殼面留下神秘的紫色手印，彷彿感受到體內的咒力在湧動。

咒術迴戰 x CASETiFY 聯乘推出iPhone、Samsung、AirPods Pro殼等配件

咒術迴戰 x CASETiFY 聯乘推出iPhone、Samsung、AirPods Pro殼等配件，最搶眼的當然是 獄門疆 AirPods 保護殼！👇👇

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CASETiFY 特別在 K11 MUSEA 開設期間限定店，展示巨型聯名裝置藝術。產品亦同步於CASETiFY.com發售