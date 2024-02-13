部分 iPhone 15 、iPhone 15 Pro 用家反映，電池的續航力遠不如預期，外媒 9to5mac 更從用家問卷中，發現最多 iPhone 15 Pro 用家抱怨的問題，就是對電池續航力失望，並分享可以使用以下 7 個方法，加強 iPhone 15 電池效能。



檢查哪些 App 耗電最多

最直接改善電池續航力的方法，就是了解電池消耗情況最大的 App 是什麼。可以在「設定」>「電池」中檢視電池使用情況。找出過去24小時耗電最多的App是什麼，包括螢幕與Siri。

低耗電模式

「設定」>「電池」中，可以打開「低耗電模式」，可在電池電量偏低時，減少 iPhone 的用電量。亦可在「設定」>「控制中心」>「自訂控制項目」中，把「低耗電模式」加入到「控制中心」快捷打開。

關閉 Always On Display

如果發現「主畫面及鎖定螢幕」的耗電量過過，可以在「螢幕與亮度」中，把「自動鎖定」時間設置在 30 秒，以減少螢幕使用時間。由於 iPhone 15 Pro 高達 1600 尼特HDR亮度及室外 2000 尼特峰值亮度，因此螢幕亮度也需要留意。另外，可以把 iPhone 15 Pro 的 Always On Display 功能關閉，可節省近 1%電量/小時。

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避免手機過熱

Apple 表示 iPhone 的最佳工作溫度為攝氏0～35度，高於攝氏35度可能永久損害電池容量。如發現 iPhone 機身溫度過高，可暫時取下保護殼，立即停止使用以盡快降低。

關閉背景 App

「設定」>「一般」>「背景App重新整理」中，可以關閉一些不重要、不常用的 App, 減少在背景更新內容的 App 數量，延長電池使用時間。「低耗電模式」會全面關閉 App 背景App重新整理，因此能有效增加電量。

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減少App定位服務

部分 App 在總是使用定位服務，這同樣會增加耗電和數據用量。可以在「設定」>「私隱與保安」>「定位服務」中調整，檢查任何要求「總是」使用定位的App，改為「只限使用時」、「下次詢問」或「永不」。

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資料來源：9To5Mac