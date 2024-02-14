蘋果在2024年將對iPad有大動作？玩遊戲看漫畫這優點沒機能比得上

馬上就要到蘋果春季新品發布會了，按照以往的慣例會有全新的iPad與大家見面。 不過去年蘋果在iPad產品線上的動作不太明顯。



自 2010 年 iPad 問世以來，蘋果從未間斷過對這項產品的更新迭代，每年都會推出新款平板電腦，甚至在某些年份還曾推出過四款之多。 然而，2023 年卻成為 iPad 歷史上的空白頁，這是蘋果首次在整個日曆年中沒有發布任何新款 iPad，蘋果難道要放棄iPad市場？

相信2024年蘋果一定會對iPad有大動作，這其中大家最關心的機種可能就是iPad mini系列了。 畢竟前代iPad mini 6已經兩年沒更新了。 但現在依舊沒有iPad mini7的準確消息，剛需一台平板的朋友要不要在2024年買兩年前的mini 6呢？ 聽我幫你分析。

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1、玩遊戲看漫畫確實可行

想要購買iPad mini的朋友，多半是看中了它的遊戲表現。 8.3吋的螢幕比手機大了不少，視野更大一些。 拿在手上玩遊戲的手感也更好，需要操作的遊戲諸如原神、王者榮耀等可以比手機體驗更好，出牌掛機類遊戲金鏟鏟之戰、星穹鐵道也有不錯的表現。

折疊屏手機也有相當大的內屏，看似比小屏平板合適，但是比例不對，玩著很彆扭，沒有玩下去的慾望。 螢幕再往上走一級上到11英寸，就不適合打遊戲了，因為螢幕太大握持感反而更差，設備也更沉了。 11吋以上的平板電腦更傾向於在桌面上使用，而不是手持。

除了用它打遊戲，8.3吋的螢幕用來看漫畫簡直是一絕。 它的大小和一本漫畫書的尺寸幾乎是一致的，要比用手機看漫畫舒服多了，顯示的內容更多，拿在手上也有感覺。 而且iPad mini 6也更適合躺在床上刷劇看短視頻，娛樂屬性確實是拉滿了。

2、待升級配置太多 現在只是半成品

說完了iPad mini 6的優勢，再聊缺點。 我認為現在的iPad mini 6就是一個半成品，因為2023年還沒有高刷真讓人吐血，Android千元機都有的配置你5000多沒有是真噁心人。 而且iPad mini 6還是LCD螢幕，總是有人說什麼LCD黨來洗刷LCD螢幕，從體驗上來看OLED肯定更好，5000多的價格應該配OLED。 主打影音遊戲體驗的設備，顯示素質不是旗艦級，就是半成品產品。

主打娛樂的平板，生產力自然拉胯。 用它剪輯視頻，螢幕很小，素材看不清楚，操作也容易誤觸，修修照片還是可以的。 寫文件、做表格甚麼的別想了，mini 6能幹的事，手機基本上都能做。

mini 6的外放音質也很拉胯，以至於我看影片通常會帶著耳機。 機身開模了許多外放揚聲器開口，上下有四排，但有一半都是假的。 續航水平也很一般，玩遊戲一會電量就沒了，也沒有快充。 照理說平板電腦內部空間比較大，續航力應該是優勢，但mini 6確實不能讓我滿意。

3、下一代只升級效能就沒必要換

說了這麼多，現在該不該買iPad mini 6呢？ 我的建議是別買。 剛才提到了這款產品是半成品，還有很多升級的空間。 而且是已經發布兩年的老產品了，更新迭代馬上就要進行，現在入手也沒有什麼太大的優惠活動，顯然是不太合理的。

但我們都知道，蘋果的產品可不會一下給你升級到位，可能未來發表的iPad mini 7智慧更新一點點功能，牙膏慢慢擠。 如果下一代iPad mini 只升級了處理器，由A15-A16或A17，這是最糟的情況。 因為現在mini 6搭載的A15已經完全夠用了，處理器效能是溢出的，不是mini系列的毒點。

mini系列真正的毒點是螢幕，我期待升級更窄的邊框，視覺體驗更好。 升級高刷，操作體驗更流暢。 升級OLED螢幕，顯示素質更出色。 當然了，想要一步到位對蘋果來說有點難，如果下一代mini在螢幕上有這三項升級的其中之一，我認為都是值得期待的。

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