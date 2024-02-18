Edward Chan作品展演唱會2.19優先售搶票攻略｜2月19日購票攻略 附座位表+連結｜近年知名的作詞人Edward Chan ，近年為不少歌手作出不少大熱作品，終於舉行首個個人作品展演唱會，而且更邀請了一眾歌星，包括盧瀚霆、姜濤、呂爵安、方皓玟等歌手登台。2月19日將會信用卡優先搶購，2月27日公開發售！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



他的回憶藍圖，由卡式帶開始。童年時自行為電視節目配樂、少年時流連旺角唱片店、初出茅廬在錄音室工作；卡式帶記載著一個又一個與音樂有關的成長片段。如今這卡式帶已綻放成他的音樂宇宙，創作過的許多歌曲，陪伴過我們某些時刻，或在沮喪之時帶來如信仰般的慰藉。Edward Chan首個個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》，聚合不同世代的歌手，重新演繹跨越時代的作品，以創作者的角度說故事，讓你感受Edward Chan塑造的獨有溫度。

Blueprint of Memories, by Edward Chan個人作品展演唱會，將於2024年3月23、24日，合共2場，於亞洲國際博覽館 Arena舉行。演出單位包括：黃妍 / 方皓玟 / 林一峰 / Daniel Toh / Dear Jane / 薛凱琪 / 衛蘭 / 陳柏宇 / 側田 / 葉巧琳 / 林奕匡 / 盧瀚霆@MIRROR / 呂爵安@MIRROR / 姜濤@MIRROR等等... 各位歌迷又是時候搶飛了！

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👇Edward Chan作品展演唱會 座位表（暫以MIRROR演唱會作參考）👇

Edward Chan作品展演唱會 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「Edward Chan作品展演唱會」座位表及門券價錢等資訊，$1088、$788、$588及$388。

Edward Chan作品展演唱會 演出日期

Edward Chan作品展演唱會演出日期為3月23日24日。

Edward Chan作品展演唱會 公開發售資訊

早前公佈了Edward Chan作品展演唱會 中銀信用卡優先售發售時間，將是2月19日上午10時於Bookyay開售。

👇Cityline 公售購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

Edward Chan作品展演唱會 何時舉行？如何搶購？ Edward Chan作品展演唱會 即睇購買連結及心得 Edward Chan作品展演唱會 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 1號館舉行 Edward Chan作品展演唱會 門券詳情？ 座位價格為$1088、$788、$588及$388

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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Edward Chan作品展演唱會 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「Edward Chan作品展演唱會」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。