遊北海道失iPhone 15回港發現失機位置於日出康城、急出po求還機｜一位香港女性上周三（14日）於日本北海道旅行，在店鋪遺下價值近萬元的iPhone 15 Pro Max手機，店員代為翻看CCTV，發現是一名女性，先將自己手機蓋在失物上，再一併放入手袋。在外國失去手機非常不便，回港後事主以apple的find my iPhone功能，竟發現失機位置為將軍澳日出康城9A期！事主18日fb發文呼籲對方歸還：「本人只想取回手機。」亦有日出康城群組人好心share，最終事件進展如何？



何姓女事主2月18日fb發文稱：「致日出康城九A期3A座的母親：2024年2月14號12:10pm，你於日本北海道白之戀人工廠内的商店盗竊本人之ihone 15 pro max，廠内閉路電視已全程錄影，加上你用電子付款的，本人只想取回手機，請盡快聯絡本人」網民留言指雖然有GPS定位，但範圍太大也不能銷定位置，並指外國案件香港警察也未必能做到甚麼，有人試圖動之以情「希望睇到post 個人交返俾物主啦！機裡面有人珍貴旅行相，可能有重要資料，做人做到咁貪心，他朝君體也相同！」加上警告閉路電視已錄下疑犯樣貌，甚至發現她正拖著小朋友，就留言指：「影衰哂香港人」、「冇家教，教小朋友做賊。」又警告日本入境時都有拍下遊客的容貌，無謂因一時貪念，搞到日後無法再入境日本。

之後多個將軍澳、日出康城群組都代為轉發，希望「執到手機」的人能好心歸還，事主在2月19日再發文，指「謝謝大家熱心幫忙分享🙏🏻無諗過喺北海道唔見嘅電話竟然可以喺香港搵返，感謝熱心人的工人姐姐路不拾遺，也感謝熱心人睇到群組post之後主動聯絡我」原來有位fb網名跟icon相片都是日本紫陽花有心人主動DM事主，指家中姐姐（即家傭）在康城7期公園執到手機，並將主動駕車前去還給失主。有可能是一時動歪念的疑兇擔心事敗、將手機掉棄，之後有好心人尋找失主，又或是其他原因都好，祝願天下失物都能物歸原主。