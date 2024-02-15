傳iPhone 16系列至少將有5款機型？SE系列來了　售價不足6000

據國外媒體報道，蘋果公司有意擴大iPhone 16系列的規模，並計劃將其SE系列納入其中。如果這一消息屬實，那麼該系列至少會有五款機型：iPhone 16 SE、SE Plus、16、16 Pro和16 Pro Max。



這些新機型的具體配置和售價還有待確認。據報道，iPhone 16 SE（6.1英寸）和 SE Plus（6.7英寸）將配備後置單攝像頭和屏幕僅支持60Hz刷新率。價格可能在5199元（人民幣）到5999元（人民幣）之間，旨在吸引中低端消費者。

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在中端市場，iPhone 16的吸引力似乎更加強大。它將搭載120Hz屏幕和雙攝像頭，並進行電池改進以提升續航時間。此外，iPhone 16 Pro Max的電池容量將達到4676mAh，比上一代產品增加約5%，相信蘋果公司可以再次提高設備的整體續航能力。

值得一提的是，在之前的一些傳聞中提到蘋果公司可能會為 iPhone 15 Pro Max 的相機系統帶來重大升級。然而最新的消息表明，蘋果 iPhone 16 Pro 將首次搭載兩顆48MP傳感器。而長焦鏡頭仍為12MP。

根據之前報道顯示，iPhone 17系列手機將得到進一步升級，並引入前置攝像頭24MP傳感器和6P鏡頭。

總體而言，蘋果公司正在規劃一系列令人期待的產品發布，並不斷努力推出更加吸引人的新功能和技術。無論最終產品的細節如何調整，我們可以肯定地期待這些新款 iPhone 手機將會帶來更好的用戶體驗和更強的性能表現。

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