「30幾歲了還在買玩具，會不會被人笑？」台灣PTT留言板有個討論，網友指某日心血來潮，走進玩具店後心想反正自己毫無經濟壓力，一時興起就喪買大量正版Pokemon公仔和LEGO積木套裝，回家爽砌頓感無比亢奮，形容自己：「跟狗一樣興奮，超級開心，像狗一樣雀躍蹦蹦跳跳！」高潮過後樓主忽然擔心自己太宅，於是上網提題：「已30幾歲了還在買玩具，會不會被人笑？」想不到網民有神回應：「好多玩具迷都勁有米、係優質潛力股！」



網友半笑半真的回應：「樂高不是大人玩的，是有錢的大人玩的」「像我都買等身大抱枕，嘻嘻」而且能夠如此豪快花費，多數未有另一半要照顧，想必是有錢單身優質潛力股：「財富自由的象徵」「樂高、公仔跟買房沒有衝突，組完有收藏間置放，還能獨立打光的都是土豪」「你月薪百萬看誰笑你」（ptt討論原文）

就這件事，記者即時想到最佳的成功例子，就是facebook玩具名人DMS 德哥，每天都在貼一邊吃飯一邊玩玩具的生活照，留言個個讚是人生贏家：「每次見老闆你分享自己成功人生，我都好羨慕。你又有型又靚仔，又多女，又有錢，朋友又多。我讀得書少，又係鄉下黎既，冇見過世面，所以我只能默默睇住你臉書，時不時比個Like，有時間就留言一兩句，起碼好似可以假裝和你很熟。」玩具不一定令人喪志，反而可以成為努力工作的原動力。

不單只玩LEGO，近年那些巨型合金玩具也是愈出愈多、愈來愈大盒，別說是買玩具的錢，要儲存大量玩具更要考慮土地問題，所以收藏家都數是有樓之人，去fb「超合金玩具分享基地」、「高達同好聚」不時都會見到土豪晒收藏，不算是LEGO，又或是高達那些上萬元的「解體匠機」figure，屋企沒咁上下空間，根本就包裝盒也放不下，甚至上網看到很多宅男，家中都有巨型display櫃將收藏品一一展示，未計那些玩具的價錢，單是有這個空間去展示figure，屋企細極有限、相信一定是有錢佬。

記者採訪過的玩具設計師Chino Lam，早期就在BANDAI打工，創業搞搪膠成功後，現在已經是多家香港連鎖玩具店的老闆，工作室過半地方都是擺放玩具收藏品。（相關文章：鮪魚前輩豪華版｜人氣搪膠誕生7年作者Chino專訪：創作需要休魚期）

係人都想要一個好似Chino Lam工作室咁嘅大男孩樂園，既可工作又能娛樂（鍾世傑 攝）