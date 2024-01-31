鮪魚前輩豪華版 Chino Lam專訪｜港日台人熱搪膠玩具鮪魚前輩「MAGURO SENPAI by Mame Moyashi」，誕新七年紀念推出「鮪魚前輩豪華版」成長期版本，100%全新造型，更大隻更有型。



創作都需要休魚期

大家去K11或者CWB行潮流玩具店，有冇見過一隻身型肥大、魚眼都好大嘅魚型搪膠公仔玩具？呢款在港台日都大熱的art toys其實叫做「鮪魚前輩」，佢出自曾經同NIKE、軟硬阿葛、MC仁、TYSON YOSHI合作過嘅設計師Chino Lam手筆。經過幾年大漁大豐收，條條魚都炒之後，2年前Chino覺得漁師都有休魚期、畀海中魚類有繁殖空間，佢都決定為「鮪魚前輩」安排一次休魚期，等自己的創意和腦細胞休養生息。

設計師Chino Lam曾與NIKE、軟硬阿葛、MC仁、TYSON YOSHI合作過。（鍾世傑 攝）

Chino話有一排出魚、畫畫，工作密得人都累了、為做而做，於是決定專心做生意，將個人創作部份暫時收起，等有mood再出發。呢兩年Chino 與拍檔組成新公司，專心開發迪士尼版權玩具，又跟星爺合作出《食神》同《長江七號》小玩意，更參展了動漫節2023。終於在2024年，Chino認為時機到了，以誕生7年為契機發表新作「鮪魚前輩豪華版」，鮪魚前輩在休魚期間不忘鍛鍊、修行、做Gym，令到figure身型更大隻、更健美，半透明刺身魚腩位分成三段可自由扭動，他透露全香港頂多只有30体，2月2日抽籤發售。（詳見下文）

半透明刺身魚腩位分成三段可自由扭動（鍾世傑 攝）

首度公開的prototype，留意手型比完成品直一點。（鍾世傑 攝）

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鮪魚前輩豪華版發售方式

Chino Lam的「大豆芽水產」限定福袋抽選活動將於二月二日在AMAZ by Lokianno銅鑼灣分店舉行！屆時將會推出兩款不同款式的福袋進行抽選，當中包括（下圖右）福袋A：鮪魚前輩(殺人鯨 Ver.)+ 鮪魚前輩(元祖Ver.) 售價：HKD $1,200／福袋B：鮪魚前輩(豪華版) 售價：HKD $1,200 當日會以先到先抽形式進行福袋抽選購買，每人每次只可進行一次抽選購買，如有興趣再作抽選需重新輪候。（詳細地址、時間及認購詳情請參考AMAZ facebook）

Chino Lam的「大豆芽水產」限定福袋抽選活動將於二月二日在AMAZ by Lokianno銅鑼灣分店舉行

「我工作形式上係有轉型，但我對玩具初心冇變，今次呢隻鮪魚前輩豪華版，我希望投入更多新嘅細節入去，唔想次次都只係改色。我亦唔會畀期限自己，話去到幾歲就唔搞玩具，我有靈感就做、唔會強求。4月我仲會搞埋七週年慶典【後卷】展覽」即《六週年慶典【前卷】惠比魚神》的後續，有多新作。」

《六週年慶典【前卷】惠比魚神》 現場相片

《六週年慶典【前卷】惠比魚神》 現場相片

記者更參觀了Chino的新studio，這裡除了有Chino自家創作，更有他的很多玩具收藏，比如史上首款TOMICA車仔，Chino親手畫再有演員親簽的《幪面超人Black》水墨畫，甚至山口百惠簽名黑膠。

係人都想要一個好似Chino Lam工作室咁嘅大男孩樂園，既可工作又能娛樂（鍾世傑 攝）