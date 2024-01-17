高達迷垃圾站執到極罕模型、網民笑言：4月垃圾徵費前大把筍嘢執｜網民笑言：4月垃圾徵費前垃圾站大把筍嘢執｜過去香港曾發生多次高達迷珍藏被家人掉棄的「倫常慘劇」。近日，一位模型迷在fb「高達同好聚」分享，竟在屋邨垃圾房執到大量高達模型，當中更有市面絕跡、極度珍罕的《高達00》模型！為何如施筍貨也被拋棄？



網民一語中的：4月前大把人掉玩具

原來這款《機動戰士00》1/100 Over Flag 旗幟式模型曾經炒上200蚊，如今更是全新二手都難買，被視為鬼罕神物。網民Vida La Viva 近日發言，指早前在網上徵求模型發生不愉快的口角，好在後來送女朋友回家時，竟在其垃圾房執到好嘢：「入面有我以前小朋友時代，過咗身嘅婆婆送我嘅「救世主高達」；仲有細個唔識貨，大咗好鍾意嘅Flag。」將好物帶回家拍照後，Vida La Viva笑言：條氣即刻順返晒！

網民一語中的：「4月之前唔駛買模型，守喺各大屋邨垃圾站就得」

是否又有高達迷被迫放棄家中模型珍藏？網民今次卻另有看法，認為接下來4月香港將實施垃圾徵費，模型包裝盒非常巨型很阻定，砌好的模型擺放幾年後都封了塵，如今正好因為垃圾徵費為由清理之。有網民笑言：「4月之前唔駛買模型，守喺各大屋邨垃圾站就得」、「真係大掃除，個個都清位」。

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有人又建議模型為塑膠，只要拆件後就可以一日掉一隻，不會佔用垃圾袋空間。而且模型成份是塑膠，也可直接拿去「綠在區區」回收。

模型成份是塑膠，有人建議拿去「綠在區區」回收。

日本方面更有「Gundam R 作戰」回收膠料活動，將組合完的模型支架收集，環保再造成有用的再生物料。

這女人真恨！將老公全新未砌高達模型拆盒分類回收

日本高達迷あさにー 喜愛砌模型，自言work life平衡，工作盡責亦有幫老婆照片女兒、做家務，但因為他收工後常常要出去應酬很夜回家，半夜又花太多時間砌模型，終激嬲老婆。太太很會玩，不單掉他的收藏品，更撕爛紙盒和說明書，與膠模型分開回收，而且沒有掉出街，反而將「屍首」放在家中垃圾桶旁刺激老公。

あさにー（twitter @asunny_pla ）的模型被太太分類拆盒掉棄