Android木馬病毒｜早在上年 6 月時報道過，Google Play 上出現了 5 款戴有「Anatsa」木馬程式的 App 出現，雖然已被 Google 下架，但近日又發現「Anatsa」捲土重來，再次包裝成其他 App 入侵 Android 用戶的手機。



荷蘭資訊安全公司 ThreatFabric 近期發現，Android 上有 5 款 App 再次被植入「Anatsa」木馬程式，並成功在 Google Play 上架。今次植入「Anatsa」的 App 不只包裝成 PDF 閱讀器，更假扮手機清理工具 App，繞過 Android 13 的安全偵測在 Google Play 上架，累計已有約 15～20 萬下載次數。

部分App更在 Google Play 下載榜中排在前五位置

5被植入木馬程式的App



1）PDF Viewer - File Explorer

2）PDF Reader - Viewer & Editor

3）PDF Reader: File Manager

4）Phone Cleaner - File Explorer

5）Phone Cleaner: File Explorer



「Anatsa」木馬程式具有裝置接管（Device Takeover，DTO）功能，入侵用戶手機後，就算不做任何操作，也能自動盜取手機內的個人資料，包括身份證明、信用卡信息、戶口餘額和付款信息等敏感資料。

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黑客會利用「Anatsa」收集到的數據，假裝用家身份，在網上銀行進行賬戶交易、轉帳，由於黑客具有用家的登入資料，所以銀行難以識別出盜用行為，交易也會順利完成。如果曾下載以下 5 款 App，必須馬上刪除，同時也要小心安裝任何 App 時，不應給予太多無關的權限。