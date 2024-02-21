洗衣機膠邊發霉處理方法｜洗衣機清潔有一個地方時常被人忽略，就是洗衣機門邊的橡膠圈，很多用了一段時間的洗衣機，只要拉開橡膠圈就能先到藏污納垢，甚至出現發霉情況。就算徹底清潔完，不久後又會再次發霉，到底應如何解決呢？等洗衣機專家為你解答。



YouTube頻道「おそうじダイアリー」是專門在日本關東地區進行洗衣機清潔的專家，每年為約 600 部洗衣機清潔。他們分享洗衣機膠邊的黴菌可以用兩個方法清除。首先，可以使用含氯的清潔劑清潔，先把清潔劑噴在膠邊上，再放置一段時間後再用清水洗掉，就能把部分黴菌去除。

如膠邊仍能看到明顯的黴菌，「おそうじダイアリー」建議可以使用圓頭刮沿著凹槽滑動，把污垢刮掉。刮除一定量的污垢後，可以用刷子（或牙刷）刷洗殘留的污垢，最後再用毛巾擦掉。要注意，不應使用鋒利的刀片刮污垢，有機會刮傷洗衣機表面。

Facebook「我愛全聯-好物老實説」專頁也有網民發文問如何清潔洗衣機膠邊，熱心網民分享可以使用漂白水濕敷一晚，再用清水抹乾淨即可。另外，想治本解決洗衣機膠邊發霉問題，就要從習慣上著手。

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日本洗衣用品廠商「花王」曾在 X 上分享，洗衣機完成洗衣過程後後，機內有一定的水氣，如長時間關上會令水氣無法蒸發、滋生細菌和產生異味，同時也是洗衣機膠邊發霉的主因之一。因此，「花王」建議洗衣機用完後要打開機門，最好連放洗衣液的抽屜也拉開，令水氣得以蒸發。

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資料來源：YouTube@おそうじダイアリー