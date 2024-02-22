每次登機前，地勤人員都會提醒旅客，鋰電池要手提上機，不能放入寄艙行李。可是，近日一班由菲律賓開往上海的航班中，有旅客使用行動電源充電時，竟意外爆炸起火，迫使航班要急降香港。



根據《BNN》報道，一班由菲律賓長灘島飛往上海的航班中，起飛約 1 小時後，機艙內突然冒起濃煙。從資料圖片中可見，前半機艙煙霧彌漫。《BNN》報道指出，航班上有一名乘客使用行動電源為 iPad 充電時，竟在充電途中爆炸起火。雖然火勢在機艙內得以控制，但仍以安全理由需要在香港機場急降，幸好事件中無人受傷。

5大科技產品上機限制

行動電源、鋰電池

去旅行很多人都會帶多一個行動電源（尿袋），以確保手機、平板電腦續航力。由於行動電源都是鋰電池，因此不能寄艙，需要隨身上機。可是，並非所有行動電源都能帶上機，各間航空公司規定，行動電源必須要在 160Wh 或以下，換算較常用的單位即約 20000mAh。

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當然，相機、手機的後備鋰電池也需要隨身上機，規定範圍同樣在 160Wh 或以下，以及鋰容量不超過 2g。

手機／手提電腦／平板電腦

部分手機、手提電腦、平板電腦都是使用鋰電池，但由於不能輕易拆除電池，因此只要關閉電源也能放入行李箱寄艙。可是，這類科技產品的單價較高，寄艙存在一定的損壞、失竊風險，建議最好一併帶上機。

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充電式可發熱裝置

如出發去氣溫低的地區，可能會帶同充電式可發熱裝置如「暖手蛋」或「發熱外套」等，只要分隔電子裝置中的電池和發熱部件，並移除電池、發熱部件或其他部件，就可以手提／寄艙方式上機。

自拍棒／相機腳架

管徑 1cm 以下且可收縮後高度 60cm 以下，即可以手提行李登機；

管徑 1cm 以上且可伸縮且其收合後高度超過 60cm 以上者，便必須寄艙。

資料來源：BNN