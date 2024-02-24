iPhone閂App省電嗎？｜不論是 iPhone 或 Android 手機，為了方便用家多工使用，如沒有徹底關閉的話，會保留在背景中。很多人為了慳電，會經常性把背景 App 關閉。可是，Apple 前工程師分享，這個做法原來是錯誤，向上滑掉 App 對延長電池續航力沒有幫助。



不論是強迫整理手機，還是為了減少耗電，部分用家都習慣性把背景 App 關閉，務求令手機沒有太多背景 App 存在。Apple 前 iOS 系統工程師 Craig Federighi 曾回覆用家的提問，指出背景 App 對電池續航力沒有影響，經常關閉更會影響手機使用體驗。

Craig Federighi 分享，當在 iPhone 用完 App 但沒有徹底關閉時，該 App 會保留在背景中，而且會停留在退出前的狀況。很多用家以為這會耗電，但原來在背景中的 App 已暫停運作，不會佔用系統資源，因此也沒有所謂的增加耗電問題。

當用家經常關閉背景 App 時，反而有機會令多次重新開啟 App 而增加讀取時間，以及更耗電。因此，部分經常會使用的 App，大可以放心把其保留在背景 App 中，再次點開時也能直接載入上次退出前的頁面，更加方便使用。

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那什麼時候才應該關掉背景 App 呢？可以在 App 變慢或出現停滯時，才需要把 App 關掉並重新開啟。另外，如 地圖、音樂播放 App，在退出主畫面後，仍會在背景使用，這類 App 才會在背景中持續用電，如不使用就可以直接關閉。

資料來源：QUARTZ