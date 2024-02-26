買智能手錶測血糖＝智商稅？美國FDA警告：隨時食錯藥加劇糖尿病

由 Apple Watch 加入越來越多的健康功能起，就不時看到 Apple Watch 救人一命的新聞，而智能手錶的發展也更着重健康數據的偵測上，甚至有品牌推出了聲稱可以「無創」測血糖數據。可是，近日美國食品藥物管理局（FDA）警告，用家不要過度相信非侵入式方法測量血糖水平的智能裝置。



根據 MacRumors 報導指出，美國食品藥物管理局（FDA）發出安全警告，不鼓勵用家購買和做用，聲稱可以非侵入式方法測量血糖水平的智能裝置，包括智能手錶、智能戒指。因為這方法的準備性不足，有機會令用家錯誤管理糖尿病的服藥情況，出玩過多或過少藥量的問題。

FDA 解釋，現在仍未授權、批准任何非侵入式測量或估計血糖值的智能手錶或智能戒指，這警告亦是針對一些不實的製造商，而不是大品牌。因為部分智能手錶是連續血糖監測裝置（CGM），可以連接正式的血糖偵測裝置，把數據上存到智能手錶上，方便用家管理和分析數據變化，而不是直接用智能手錶偵測血糖。

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據消息指，目前 Apple 正研發能夠透過非侵入式測量血糖水平的 Apple Watch，嘗試使用激光照射皮膚下方，以確認血糖水平的光學吸收譜技術，可以截至目前都仍在研發階段。因此，市面上聲稱可以「無創」測血糖數據的智能手錶，其公信力就更薄弱。

記者在淘寶上亦發現很多賣家正出售這類產品，價格約300～600人民幣，而且不少人已購買。用家參加這些數據時就要更加小心，以免影響糖尿病控制。

資料來源：MacRumors