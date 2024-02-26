Apple Vision Pro傳災情！玻璃無故自行裂開疑為設計缺憾維修唔平｜Apple Vision Pro在2月2日開賣，雖然機體本身的功能和性能都獲得評論和用戶的一致好評，但此新產品在上市不到一個月卻已傳出災情！最近在網上陸續有人回報Vision Pro的玻璃前蓋在沒有摔倒或碰撞的情況下自行裂開。



Apple Vision Pro推出不出一個月已傳災情

Apple的官方VR頭戴式Vision Pro早前正式上市，坊間對其整體功能、操作性和結合現實的「科幻式」顯示等均一致好評。但好景不常，推出不足一個月的Vision Pro似已有災情傳出，在外國大型論壇reddit上就有多位用戶發表帖文，表示自己的Vision Pro不曾摔落過（not dropped）

https://www.reddit.com/r/VisionPro/comments/1awr2di/cracked_but_not_dropped/

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網民「dornbirn」在帖文中指出自己前一晚用完Vision Pro之後，擦乾淨了頭罩的前方，在連著玻璃罩的情況下將其收進收納盒內，然後到翌日早上就就見到上圖中的裂痕。他續指當晚收納盒並未有任何跌落或是晃動。他推測裂痕的成因是玻璃罩的造型令其內部有種張力，導致其在沒有外力的情況下也會（因承受不住張力而）自行裂開。

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維修要呢個價 有Apple Care都唔平

據Visioin Pro的維修服務網頁指出，玻璃出現裂縫被官方認定為意外損壞，因此更換玻璃前蓋的維修費需要用戶自行承擔，費用為799美元（約6250港元）；若果有加入Apple Care+方案，維修費則減少至299美元（約2340港元），仍然不算便宜。

https://support.apple.com/apple-vision-pro/repair

不過據指網上有用戶回報自己成功爭取到免費更換Vision Pro，或是選擇加購升級儲存空間，就變相免卻了原機體的維修費用。可見官方目前對玻璃前蓋裂開的問題尚未統一處理標準，但已有不少網友認為這種裂縫100%是設計缺陷或生產不良（即Apple方面的問題）所造成。

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一個方法免破裂

總合幾位「受災者」的描述，發現有不少人是將Vision Pro整夜充電後翌日就發現玻璃罩裂開；有可能是充電令機身溫度提升，金屬在熱脹冷縮下增加了玻璃的壓力才導致其裂開。如果有或打算購買Vision Pro，建議不要將其整夜充電以免玻璃爆裂。