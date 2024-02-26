Apple 春季發布會 2024 預計將於 3 月第一個星期舉行，最近多家外媒異口同聲表示，Apple 將推出 HomePod 3代！新機機身內置 touch screen ，比單靠Siri語音輸入更方便，同場還會推出新款 iPad 、 iPad Pro 產品以及新色 iPhoe 15 。



新機＝HomePod + iPad ？

彭博社的Mark Gurman 早在 2021 年就曾預言蘋果正開發帶有屏幕及錄像鏡頭的新型HomePod 揚聲器，將進一步與 Apple TV 結合。事隔3年後，更多的消息來源指新版HomePod 快將面世，喇叭本身將比2代更巨型、配備的螢幕能進行FaceTime電話會議。

iPhone 15 新色應市

Apple 過去 3 代iPhone手機，都會在發售後一年的春季發布會中加推新配色，根據X@iPhoneiOSth 爆料，iPhone 15 同樣會在24年春季發布會中公布（PRODUCT）RED 紅色限定版，有傳今年的紅色將會比較深，由血紅色變豬紅色。

iPad Air 6

聽聞因為Apple 的平板電腦iPad實在抵買耐用，用戶換新機升級次數iPhone密，此問題導致到Apple 在2023年完全沒有更新過iPad /Air / Pro的產品線。果不其然，大量傳聞指今年將有4部新iPad公布，知名爆料人郭明錤預測 Apple 將推出 10.9 吋和 12.9 吋 iPad Air，配備最新的 M2 晶片，鏡頭支援 ProRes 編輯和 ProRes RAW 拍攝格式。12.9吋版本除了螢幕更大，更預計將採用 Oxide 背板，效能比 10.9 吋版出色。同時支援 Wi-Fi 6E 和 Bluetooth 5.3。

OLED 螢幕iPad Pro 2024

iPad Pro 則有機會發表 11 和 13 吋，兩版本芒屏齊齊加大，並首配 OLED 螢幕。亮度、對比度、功耗都由於改用 OLED 而大幅提升。另外，預計會配備 Apple 最新的 M3 晶片，以獲得更快的性能，但可信性比較低。

MacBook Air

iPad 外預計 Apple 發佈多款配備 M3 晶片的 MacBook Air，包括 13 和 15 吋款式。在 M3 晶片加持下，新款 MacBook Air 將支援光線追蹤，提升 Mac 上運行遊戲的圖形渲染效果。不過一般蘋果會選擇另行在WWDC大會公開新mac機，可信性不高。