《聖獸之王》試玩版感想：極好玩不輸FF7 不愧為安心信賴香草社｜近期機迷最關注的遊戲自然是《Final Fantasy VII Rebirth》，但也不要因此而忘記了其他遊戲；例如將在3月8日推出的模擬戰略遊戲《聖獸之王》Unicorn Overload就很可能是一款不輸FF7的絕佳作品；最近遊戲剛剛放出了免費試玩版本，以下為試玩感想。



安心信賴香草社 從不令玩家失望

《聖獸之王》由暱稱「香草社」的日本遊戲工作室Vanillaware開發。日本有很多出色的遊戲開發商，但就算是再大、再優良的遊戲開發商，都會有機會「老馬失蹄」推出一些水準較差的遊戲。但（在記者眼中）唯有「Vanillaware」香草社，是真的由2002年成立以來，每一款遊戲不是神作就是超良作、完全找不到一款爛Game；亦是記者唯一一家會投放所有信任可以100%拍心口保證：只要是寫著「Vanillaware」這個名字的，都一定是好遊戲。

日本真正良心Vanillaware

而《聖獸之王》的demo當然亦沒有讓記者失望，好好玩，好好玩，好好玩，很重要所以說三次。

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是遊戲也是藝術品 超高水準動畫令人大飽眼福

不少人喜歡將電子遊戲稱為「第九藝術」，即傳統八大藝術（舞蹈、音樂、繪畫、雕塑、建築、文學、戲劇、電影）之外的第九種藝術形式；而Vanillaware的遊戲（不單是《聖獸之王》）就毫無疑問擔當得起「藝術品」這個銜頭。

Vanillaware最出名的就是其手繪2D美術風格；不單人物角色造型出色，細節都極盡雕琢打磨，即使人物只是站立不動，都會隨著呼吸身子微微起伏，頭髮、裙擺等應該擺動的地方亦會隨之擺動，一個字就是靚。

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而當人物動起來的時候，其2D動畫製作就更令人驚嘆：Vanillaware向來擅長開發動作遊戲，舊作如《奧汀領域》、《魔龍寶冠》等都是硬派橫向動作遊戲。這些遊戲中角色們的動作都以極高質素的動畫呈現，來到《聖獸之王》也繼承了此長處：每個角色，不論是敵方我方，不論是主要角色還是雜兵，每個人的每個動作、不論攻擊、防禦或是受傷也好，都是極為流暢又栩栩如生。

明明雙方部隊的交戰是自動進行，卻竟然也能造出打擊感，只能說是鬼斧神工

若你仔地細看，你會發現每一個動作都是經過精心設計、有著美妙的節奏，單是看著這些動畫已經是一種享受。例如老騎士喬瑟夫隊的斬擊，整個動作是先策馬衝向敵方，然後敵人面人勒馬人立而起、稍作蓄力之後再側身一口氣揮砍下去，由人立而起的停頓到揮砍下去的凌厲，令人份外感覺到力量和動感，遠比一般打磨不足的3D動作遊戲來得賞心悅目。

人物和動作以外，遊戲其他部份的畫面亦同樣精美；每個場景都仔細描繪、有齊前中後景，以至連背景也都是活的：戰場上的草會隨風擺動、水會流動、反光，即使是室內的場景也好，火光和燭光都會緩緩搖曳。毫不誇張地說，這個遊戲的每一格畫面都是落足心機的良心傑作，隨便截個圖都是wallpaper級數；到你親自遊玩的時候，希望也能花點心機欣賞開發團隊美術的努力。

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就連UI也都是美得不可方物，每個框架都有雕花，每個按扭都有特效，但同時文字與資訊都展示得十分清析、不會讓人有混亂看不清的感覺；單就界面這一項是海放市面上任何一款其他遊戲。

這個遊戲每一個地方都那麼好看。

硬核模擬戰略 但亦有人性化貼心設計

為什麼要喜歡Vanillaware，不單因為他的遊戲並不只是好著好看，同時也很好玩遊戲性一點不輸。

《聖獸之王》是一款模擬戰略遊戲，玩家扮演率領反抗軍的亡國王子，需要在世界各處尋找和召集伙伴、擴張自己的軍隊，以推翻暴政「傑諾伊拉帝國」。

實際戰鬥形式以部隊為單位：玩家要事先將伙伴編組成部隊，在戰場中以部隊為單位行動，擊倒敵人及佔領據點。遊戲採用半即時形式，當玩家在下達指令時遊戲時間流動會暫停；而當下完指令後時間開始流動時，敵我雙方的所有單位都會同時動作。

玩家可以慢慢思考戰術，但是戰場一動起來時雙方所有部隊都會同時行動，比照現實中的戰鬥敵人可不會乖乖站著等你。

而當敵我雙方單位接觸時就會進入戰鬥，戰鬥為全自動進行，按雙方部隊成員的行動值決定行動順序。如果有玩過Vanillaware前作《十三機兵防衛圈》的話，可說是該作戰鬥系統的進化版本。

對戰前可以預估戰果，有少許《火焰之紋章》系列的感覺

遊戲的戰鬥系統非常本格，不單有兵種相剋、陣營等戰略遊戲基本系統，而且不同兵種的在戰場上的移動速度也不一樣，玩家要將行軍佈戰、進攻路線及對敵人行動的預測都計算在內，才能取得最大的戰果。

一些敵人會在據點內以逸待勞，進攻據點會比和野外的敵軍戰鬥困難，但打贏搶到據點後就可獲得各種獎勵。

說到這麼硬派，可能有人會擔心會不會太難玩無法適應，這方面遊戲十分人性化，設有「CAUSAL」、「TATICAL」和「EXPERT」三個難度，迎合不同程度的玩家；而且雖然在最初選擇難度時沒有特別提及，其實玩家可隨時在設定中更改遊戲難度；所以選擇難度時不用太大壓力可隨心選。建議可先選中間難度的TATICAL，覺得太容易就「加辣」上EXPERT，已經太難就再降難度去CAUSAL。

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而體驗版的存檔可以繼承至正式版中直接接續遊玩，不怕玩了demo之後到正式版又要花時間重新遊玩，相當貼心。而且在戰鬥中，玩家可以隨時存檔和讀檔，一次打不過的話可以「save load大法」試到得為止，十分人性化。

打不過就讀檔

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雖然相信大部份玩家3月頭都要忙著玩Final Fantasy VII Rebirth，但是也希望大家在玩完FF7或玩到一半有點累的時候，可以去試試這款《聖獸之王》，絕對值得你的時間和金錢。當然人人口味不同，如果你並不喜歡Vanillaware的美術風格或是對模擬戰略遊戲不感興趣，那也是沒法勉強。