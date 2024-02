Final Fantasy VII Rebirth評分解禁獲一致好評 稱能留名歷史傑作|相信機迷們都還在為《艾爾登法環》DLC「黃金樹之影」發售日公開而興奮,但可不要忘了2月29日就有另一款全球期待的大作《Final Fantasy VII Rebirth》推出;遊戲的媒體評分剛剛就在2月22日晚上解禁,以下為外國評價重點整理集合。



FF7 Rebirth評分解禁獲一致好評 得分贏人中之龍8僅次王國之淚

Fans們等了4年的FF7 Rebirth將在2月29日正式推出,在撰文的時點於外國遊戲評分統計網站「metacritic」上一共收錄了115個評分,平均得分為93分,在2024年到目前為止推出的遊戲中為第一名評分最高;作為參考其他2024年的高得分遊戲有《鐵拳8》的90分、《人中之龍8》的89分以及《Persona 3 Reload》的88分等。

若一同算上2023年推出的遊戲(畢竟2024年才過了2個月不到),FF7 Rebirth則排在第5位,僅次於《柏德之門3》96分、《薩爾達傳說 王國之淚》96分和《Metrod Prime》94分,和《Resident Evil 4》生化危機4重製同分。

114個評測中正評率高達97%,除了僅有的3個評測為「尚未定論」之外全部都為正評,最低得分都有80分(100分滿分)。

IGN本部以及巴西、意大利、日本、西班牙、法國、葡萄牙、荷蘭分部都有刊出評分,基本得分都在90以上,其中本家給出9分(10分滿分),日本、巴西、意大利和西班牙都給出10分滿分。

https://jp.ign.com/final-fantasy-vii-remake-part-2/73595/review/vii

IGN日本的評測直接表示FF7 Remake為「能於歷史留名的傑作」;指遊戲並非「灌水」而是落足心機的重製,內量容極大的同時整體品質極高。優點為很好地描繪了「前往未知的旅程」以及大量玩家會想在重製中見到的場景、廣闊的地圖探索及種類豐富的小遊戲、充滿魅力的支線任務以及全面進化的戰鬥系統;唯一能挑剔的缺點只有少數地圖和小遊戲效果不太理想能再作打磨。

https://jp.ign.com/final-fantasy-vii-remake-part-2/73595/review/vii

另一外國遊戲媒體「VGC」Video Game Chronicle亦為遊戲打出五星滿分,指FF7 Rebirth是一款「容量極大且內容水準逼至極限」的佳作,是遊戲界內其中一款最出色、有著最好角色的RPG遊戲。在極出色的戰鬥系統、角色、畫面和音樂之下,可讓玩家渡過以百小時計的愉快體驗。不過評論也指出遊戲尚有少許不足之處,如少部份內容為空洞的開放世界、以及對於新加入的玩家而言故事較難理解。

在評分中相對較低的一份為eurogamer,在5星滿分中打出4星(即80分);該評測指遊戲很多地方都令人著迷,但認為遊戲也有一些太過累贅的部份,尤其是常有在劇情緊湊的期間加插一些解謎或是潛行之類的機制玩法,讓玩家的節奏又慢了下來,令人有拖戲和節奏不均勻的感覺,總結遊戲為「比肥陸行鳥還要臃腫的體驗」( an uneven, elongated experience that's bulkier than a fat chocobo)。

https://www.eurogamer.net/final-fantasy-7-rebirth-review

尚未給出確實評分的一家媒體為Polygon,在其評測中指出FF7 Rebirth當然值得花時間遊玩,但是並不完全肯定本作是否值得它要求玩家投入如此多的時間。評測提到遊戲有很多事情讓你做,但最令人享受的始終是舊作翻新帶來的懷舊情懷以及電影式的演出,而非「爬上一個無線電塔就為了在待完成事項清單上多打一個剔」。

https://www.polygon.com/reviews/24078968/final-fantasy-7-rebirth-review

整體來看Final Fantasy VII Rebirth的評價相當高,特別是戰鬥系統、畫面和演出都是獲得一致好評,而且能完全確定的一份是Final Fantasy VII Rebirth必定是款「大夾件抵食」的作品。遊戲未必是每個部份都是完美無暇可滿足所有人,例如eurogamer的評論就提到遊戲一些地方比較拖戲影響節奏,追求爽快劇情的玩家就未必喜歡;但是單看內容量就已經相當抵玩,像是《人中之龍8》般超豐富極多內容。

另外是遊戲試玩版已公開中,可以體驗到「尼福爾海姆篇」及「朱諾地區篇」兩個部份,其中「尼福爾海姆篇」在完成之後,於正式版中可以跳過該部份、不用重打一次。而朱諾的部份則限制了探索範圍,玩家只能進行幾場討伐據點戰鬥、戰鬥模擬器以及在下朱諾海邊打完boss戰(有玩原作應該都會記得,就是那條大怪魚)後完結。

值得一提是在Rebirth中Yuffie的出場也有所改動,原作中是要玩家要在各地的森林中(最早在朱諾地區也可遇到)以機率遇到Yuffie、並在戰鬥後選對一系列選項才能讓其加入隊伍;現在則改成在下朱諾海邊由Cloud一行人救了被大怪魚襲擊的Yuffie。

最後提提大家部份評分可能有劇情相關的描述,早前網上有情報指遊戲已經偷跑,不排除最近在網上會有劇透的可能性,不想被劇透的玩家在上網時就要注意。