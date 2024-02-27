一年租尿袋用$1200？｜手機沒電可能是在街上令人不安的情況之一，但有些人又會因不想帶多一個行動電源出街，而經常在街上拎租借尿袋。可是，近日內地有網民分享，竟然在一年間花費在尿袋上高達 1200 人民幣（約$1,304）。



內地有網民分享，在 2023 年間，光是於美團行動電源上花費就高達 840 人民幣，有兩次更因忘記還尿袋而要支付 99 人民幣。另外，在怪獸行動電源、其他品牌的租借金額，加上來就高達 1200 人民幣。

這個金額是什麼概念呢？網民指一整年 B 站會員費、影片平台的年費，加起來也不到 1200 人民幣。因此引來大量網民討論，認為租借尿袋是智商稅，可以使用大電量的手機，如 iPhone 15 Pro Max，或直接買一個尿袋用更好。當然也有網民認為，便利店、商場提供租借尿袋，能解決燃眉之急，只是一年用 1200 人民幣租借尿袋的確有點超出想像。

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尿袋購買與、使用6大貼士

想確保手機長時間有電，當然自帶一個尿袋是最好的方法。購買尿袋時，盡量購買由良好信譽的廠商品牌所製造的產品，並仔細確認產品上都有清楚標示規格、保養條款和說明書上是否有產品的詳細使用說明及注意事項。

使用時，不應邊充電，邊使用手機，這樣可能會過度加載電池用量。長時間不使用時，應將電池充至70 ∼ 80% 進行存放，這些方法才能延長產品使用壽命。

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資料來源：快科技