暖爐禁忌｜新年後才剛回暖一點，接下來本港又受到東北季候風吹襲，天文台預測星期六（3月2日）更跌至 14°C。忽冷忽熱再加上流感高鋒期，很多人都不敵流感生病。專家更警告使用暖氣時要小心勿開太高溫度，否則會導致5大「暖氣病」。



根據天文台未來九天天氣預報，清勁至強風程度的東北季候風將令星期五（3月1日）、星期六（3月2日）的溫度急跌，最低跌至 14°C。可是，就算溫度急解，要開暖氣的話也不要盲目調高溫度。

暖氣忌開過於27度

台安醫院心臟內科主任林謂文分享，人體最舒適的溫度約在 22°C～26°C之間，因此開暖氣時不應超過 27 度。其解釋指，當在外面寒冷的氣溫，與室內暖氣環境中進出時，越大的溫差對身體的不良影響就越大，如溫差超過 10°C以上，更會容易導致心血管、腦血管問題。

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小心「暖氣病」

開暖氣時，由於溫度升高和空氣變得乾燥，有機會令人體免疫力和抵抗力下解，出現鼻咽、呼吸道、心、肺等問題。同時，開暖氣會大多會緊閉門窗，在空氣不流通、乾燥、悶熱得環境下，亦為細菌提供滋生和傳播的最佳場所。

當空間太乾燥時，就有機會令人口乾舌燥、皮膚乾燥痕癢，亦會削弱呼吸的防禦功能，從而誘發流感、哮喘，各類呼吸道問題。不只是呼吸道和心血管問題，在乾燥的環境下如沒有適當補充水份，會令身體的水分過度流失，減少排尿量，增加尿道感染、結石的風險。

暖氣使用時間過長／溫度過高問題：



1）呼吸系統疾病-流感、哮喘

2）心腦血管疾病-血栓、中風、心肌梗塞

3）泌尿系統疾病-尿道感染、結石

4）皮膚痕癢

5）眼睛乾燥症



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