照騙？Kimi趙詠瑤Cos禰豆子連登仔罵走樣｜藝人Kimi Chiu趙詠瑤結婚產子後轉戰IG及YouTube 仍然吸大把like；她早前（25日）Cosplay禰豆子參與《鬼滅》新電影版於舊啟德Airside宣傳活動，卻被一個連登網民野生捕捉並以「照騙！Kimi Chiu 趙詠瑤 真人咁既樣？」為題出po！



Kimi Cos 禰豆子被指照騙：冇人嗌佢名根本認唔！

發文網民「45歲的處男」表示在現場根本認不出是Kimi，網民有彈有讚，有人指現場相真的跟IG修圖後判若兩人、很失望，還有人呻一路有睇Kimi IG「J錯相」、「邊位大嬸」、「見過真人手腳瘦到好恐怖」，更有人貼Kimi舊相指「點會聯想到係同一人」。但亦有人覺得高登仔得把口、仇女而且標準過高，指Kimi今年32歲更已為人母，keep到這質素不算醜「張相冇咩問題其實」、「都算靚女一個」。

貼文上線不足1小時後，Kimi竟直接在IG限時動態作出回應，認為對方拍照的技巧太爛：「見到有人 send 連登個 post出嚟話我照騙，突然發覺自己啲觀眾都好高質，因為佢哋send俾我嘅原相係咁。我唔會話自己靚，但我會話你唔識影相，影到人哋咁X仲要周圍拎黎講，就有少少醜怪。」更借力打力叫人上YouTube睇片：「連登仔唔好俾人帶風向啦！我拍片嘅人嚟㗎，係咪照騙上voutube睇片咪知囉，乖啦！」

之後有網民繼續指「45歲的處男」不懂拍照「本身都覺得佢唔靚，但係學似你咁影法，又好難同CHOK哂樣嘅相無分別」但事主就不認輸，反擊說：「行過求其用手機影先係最真實一面。我又唔係龍友，佢都幾搞笑！」又指如果Kimi真的是美女，那隨便用手機拍都會靚，手機拍得差即是本人低質。原來對方就是引蛇出洞等這一刻還擊：「呢兩張相我就係用手機原相機影，點睇？」之後「45歲的處男」刻意回避別人質問為何要貼一樣顯醜（認真其實都唔醜）的相片上網狙擊Kimi，改為指控Kimi的fans打手上了連登攻擊他，最後話題不了了之，就可以轉為攻擊Kimi「皮膚好多粒粒」或以Coser角度狙擊「咁嘅樣都夠膽扮彌豆子，又唔整黑髮、又唔戴粉紅con」

最後，記者剛好上星期在尖沙咀工作時，野生捕捉Kimi又拍片手機相，大家覺得靚定醜？SEED Freedom高達LCX限定店直擊｜2米突擊高達．Robot魂戰鬥場景

（鍾世傑攝）