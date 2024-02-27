iOS 17.4 更新內容｜Apple 再次因歐盟的規範影響，而要更改 iPhone 的功能，將開放支援第三方下載功能，亦將在 iOS 17.4 版本中更新。而 iOS 17.4 亦不只有第三方下載功能，電池健康度介面、新 Emoji、Appple CarPlay 2.0 也將可在 iOS 17.4 中看到。



iPhone 15 電池健康度新介面

現時，用家可以在設定中了解 iPhone 的電池健康度百分比，一般認為低於 80% 就建議更換電池。可是在 iOS 17.4 中，Apple對 iPhone 15 系列的電池界面進行更改，將不再顯示百分比，而是以是否「正常」顯示電池健康情況，以便用戶快速查看 iPhone 電池的狀態。

由於很多用家都對手機電池有很高的要求，怕電池續航力不足，減少手機可以使用的時間。因此，部分用家會太過關於電池健康度百分比，導致過分焦慮。現時把隱藏健康度百分比，可能對部份用家來說是好事。

CarPlay 2.0

下一代 CarPlay 計劃在 2024 年內推出，在 iOS 17.4 代碼中提及到部分新 CarPlay 的應用功能：「Car Camera」 將顯示車輛的倒車鏡頭畫面；「Charge」 對於電動車輛，可顯示電池電量、充電狀態、充電全滿所需的時間等；「Climate」允許用家調節 A/C 或暖氣系統的溫度、風扇速度、加熱座椅、加熱方向盤等。

開放第三方下載

現時 iPhone 的 App 基本上都要在 App Store 中下載，但由於歐盟更改新的市場法，在 3 月 6 日前要求 iPhone 開放第三方下載，即能不透過官方平台下載 App，因此也預計 iOS 17.4 將在 3 月 6 日推出。

新表情符號

iOS 17.4 添加了新的 Emoji，包括青檸、蘑菇、鳳凰、斷鏈、點頭和搖頭。

Podcast 逐字稿轉文字功能

近年越來越多人收聽 Podcast 內容，甚至不少名人會推出 Podcast 節目。iOS 17.4 將新增 Podcast 逐字稿轉錄文字功能，Podcast 頻道也可以自行上傳文字，讓用家可以更快速截取到想了解的內容。功能初期將支援英、法、德、西班牙文。

其他功能：

HomePod支援共享播放功能

iMessage加入 PQ3加密協議



資料來源：MacRumors