Netflix打擊夾Plan｜Netflix 打擊帳號共享的情況越加激烈，自嚴打「夾Plan」措施擴展至港台地區後，陸續有用家收到 Netflix 的「警告」訊息，指現在使用的裝置，尚未設定為同戶裝置，而要取得代碼後才能繼續觀看。對於 Netflix 的限制，網民竟發現了一個簡單的解決方法。



現時 Netflix 限制，只可以在同一個 IP 的住所內共享帳戶，如兩個 IP 不同，就需要取得代碼暫時使用，或將裝置連上住戶 IP 的 WiFi，並以認證email登記「同戶裝置」才能繼續使用，最少30日要重做一次。

有網民打開 Netflix 時，發現收到「您的裝置上未設為此帳戶的同戶裝置」的訊息，並要求輸入代碼暫時收看 14 日，或只能選擇登出，因此在 Dcard 上發文問是否被限制使用，以及解決方法。

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一招簡單解決

Dcard 有網民留言教路，只要先把手機網絡關閉，再打開 Netflix 後，才將網絡重新連上，就能跳過「您的裝置上未設為此帳戶的同戶裝置」的訊息，繼續觀看影片。不少網民嘗試後發現這方法真的管用，可是會有 Netflix 首頁讀取問題，只能透過直接搜尋找影片，但比起不能共享，也不失為一個好方法。