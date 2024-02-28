微波爐禁忌｜應該有不少人都知道，微波爐雖然方便，但可不是什麼都能叮。那放了不能叮的東西入微波爐，結果會怎樣呢？日本一名網民，在 X 上分享自己胖微波爐叮雞蛋的經歷，結果令微波爐都被炸開，幾乎毀容。



日本網民 @miitara37 在 X 上分享，用微波爐叮雞蛋的慘況。@miitara37 指出，他雖然知道微波爐叮蛋會有爆炸的風險，可是沒想到爆炸的威力連微波爐門都能炸開。結果，整個微波爐內壁、擺放微波爐的雪櫃頂、地面上全都是蛋液和蛋殼。

@miitara37 續指出，爆炸的威力會如此誇張，就是因為當時一次過叮 3 隻雞蛋。當微波爐門被爆開時，滾燙的蛋液更彈到其額頭上，被其熱力和衝擊力嚇了一跳，如果不小心彈到眼睛、面部重要位置，後果更不堪切想。

台電曾分享，當用微波爐加熱帶有硬殼、膜，或本身缺乏水份的食物時，會因為外殼導致水蒸氣無法散去，能量積蓄在食物內部無法釋放就有機會炸裂爆開。因此，基本上帶殼、膜、皮的食物，如螃蟹、蝦、雞蛋、栗子、香腸、番茄等，都不應放入微波爐加熱，以免發生爆炸。

7樣絕對不能叮的東西

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如果仍打算叮帶殼、膜、皮食物的話，可以在叮之前打食物切開（如月餅、香腸）或拆殼（蝦），就能使其在加熱時，把能量散出，避免在密封的空間積蓄水蒸氣。如食物本身缺乏水份的話，就可以使用隔水盒，在食物下加入適量的清水，就能在加熱時分散能量，還會有類似蒸的效果。至於生雞蛋，就真的不要再嘗試放入微波爐了。