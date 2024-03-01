週六12℃！電暖爐擺位禁忌｜68歲糖尿病患者　長時間暖腳險需截肢

寒冷天氣｜今日（2月29日）已感覺到一陣涼意，天文台更預測星期五、六氣溫會再急降，最低將只有 12 ℃。在寒冷的晚上不想冷得瑟瑟發抖，很多人都會打開暖爐，或小型的電暖器，可是卻忽略了使用禁忌，甚至有用家險些要因為截肢。



電暖爐擺位要小心

台灣一名 68 歲糖尿病患者，由於併發周邊神組病變，雙腳的感覺比較遲鈍。在寒冷的天氣，他習慣在睡覺時把電暖爐放在床尾暖腳，可是起床時發覺右腳底發紅起水泡，自行買藥擦一星期也沒有好轉才到醫院求醫。

衛福部桃園醫院心臟外科醫生林秉毅指出，被電暖爐燙傷的傷口有 10 公分寬、6公分長，而且皮膚已壞死出現感染問題。經過檢查後，發現有周邊動脈阻塞性疾病問題，如沒及時治療最嚴重需要截肢。

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5類人不應長時間使用

林秉毅醫生分享，電暖爐的溫度約在 40～50 ℃之間，人們對過熱溫度比較低戒心，可以長時間近距離使用，就可有機造成低溫燙傷問題。一般情況下，45 ℃以上接觸超過 30 分鐘，皮膚組織就有機會受傷，超過 4 小時則會造成明顯傷害。

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電暖爐應盡量遠離皮膚、易燃物，如床上用品、衣帽物、梳化、窗簾，最好保持 1 公尺以上，而家不建議長時間直吹皮膚使用。由於長者、嬰幼兒、糖尿病、心血管病患者、行動不便者，對於溫度的反應較緩慢，所以不應使用貼在身上的保暖電器，或把電暖爐放太近。使用時，也可以選擇有定時功能的保暖電器，在睡前一小時預熱，並定時在睡著後關閉。