iPhone SE 4 CAD圖3D模型曝光．螢幕尺寸加大 升級FaceID｜iPhone SE 已停了兩年未推出新款，而 iPhone SE 4 的傳聞越接近 Apple 發布會就越多，早前就已經流出過 iPhone SE 4 的模型圖，近日更曝光 CAD 圖，證實了更多 iPhone SE 4 的傳聞，包括螢幕得到爽幅度提升。



在 2022 年推出的 iPhone SE 3， 仍保持著 4.7" 螢幕和 Touch ID，設計如 iPhone 8 般, 亦見證了 iPhone 發展的上一個時代。根據《91mobiles》獲得的 CAD 圖，iPhone SE 4 設計將與 iPhone 14 相似，首先已完全捨去 Touch ID，改用 Face ID。同時也不再用 Lightning 接頭，改用 USB-C。

（圖片來源：91mobiles）

由於改用 Face ID，因此頂部位置設計成「M字額」，以收藏 Face ID 感應器和前置相機鏡頭。螢幕亦不再使用 4.7" 細尺寸，消息指將升級為 147.7 x 71.5 x 7.7mm 的 6.1" 較大螢幕。雖有傳 iPhone SE 4 將配備 OLED 螢幕，不過目前在 CAD 圖中未證實這一點。

一些配件廠方需要預先為新產品設計配件，因此他們能提早取得新產品的 CAD 圖，大致了解產品的尺寸、外觀設計等資料，所以曝光的 CAD 圖可信度比較高，至少在外觀上應與最終推出的產品沒太大出入。

iPhone SE 4 推出日

iPhone SE 系列已經兩年沒更新，很多的傳聞都認為 Apple 應該會在 2024 年秋季發布會，聯同 iPhone 16 系列推出。不過，部分分析員在去年曾指出，Apple 或暫停了 iPhone SE 4 的開發，也有機會因此推遲了新機推出日期至 2025 年。

Phone SE4 預測將從＄479美元起跳（圖 AppleTrack）

資料來源：91mobiles