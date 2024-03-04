iPhone 14去年成全球最暢銷智能手機　半數以上在這兩個國家售出

據市場研究機構的最新報告顯示，蘋果公司在去年佔據了全球智能手機暢銷榜的領先地位。據統計，在全球新銷售的11.66億部智能手機中，蘋果公司的iPhone 14系列基本款佔據著3.9%的市場份額。



具體來說，iPhone 14的銷量要明顯高於其他機型。排名第二的是iPhone 14 Pro Max，其市場份額為2.8%，比iPhone 14低了1.1個百分點。這意味著iPhone 14和iPhone 14 Pro Max的總銷量約為4500萬部。

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研究機構的報告還顯示，去年全球智能手機銷量下滑5%，共出貨11.66億部。而iPhone 14在這一數據中所佔比例為3.9%，大約為4500萬部。半數以上（超過50%）的銷售發生在中國和美國市場。

值得一提的是，雖然iPhone 14是全球最暢銷的智能手機之一，但其銷量主要集中在蘋果的兩大主要市場——中國和美國。因此，在整個蘋果手機銷量中，iPhone 14所貢獻的份額達到19%。

綜上所述，蘋果公司在去年在全球智能手機市場上取得了巨大的成功，並且iPhone 14系列基本款更是成為其產品中最受歡迎的一款。

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