Apple iCloud被指壟斷市場｜有人提出集體訴訟，控告Apple限制其他雲端平台存取iPhone和iPad的應用程式數據和裝備設定等，令用戶只能選擇iCloud作全面備份，並收取高昂費用，屬於「操縱雲端服務的競爭環境」。



據外媒《彭博社》報導，上週五(1日)有人向美國加州北區地方法院提交集體訴訟，控告Apple限制雲端平台iCloud的其他競爭對手存取iPhone和iPad資料，包括應用程序數據和設備設置等，令iCloud成為唯一一個可以存取受限資料的平台。並指此舉Apple沒有任何合理的技術或安全理由，卻驅使Apple設備的用家優先選擇iCloud雲端服務，屬為「操縱雲端服務的競爭環境」。

iCloud收費過高？毛利率冠絕Apple各項營收

訴訟文件中更指出，Apple的iCloud訂閱計劃月費金額高得不合理，並比較iCloud和Apple公司整體的毛利率作佐證。文件中指出，iCloud的毛利率接近80％，遠高於Apple公司整體的毛利率（約在40％的範圍）。即是說，在沒有競爭約束的情況下，Apple將iCloud的價格提高到幾乎純利潤的程度，Apple能夠維持這個價格就是壟斷的證明。

iCloud的毛利接近80％，遠高於Apple公司整體的高毛利。(美國加利福尼亞北部地區聯邦地方法院訴訟文件)

涉違反多個法案？

文件指出，Apple至少兩個行為違反了《謝爾曼法案》。Apple不僅非法地將兩個產品「綑綁」在一起，迫使設備持有者使用iCloud來備份和存取受限文件。其次，通過限制競爭對手，Apple在這個市場上擁有壟斷權力，這點從高市場份額（估計超過70％）和限制產量、向iCloud訂閱者收取超過競爭價格可以看得到。此外，Apple同時違反了加利福尼亞州的不公平競爭法（Unfair Competition Law），通過從事「非法、不公平或欺詐」的商業行為，包括綑綁和壓制對消費者有利的競爭。

Apple涉嫌違反了《謝爾曼法案》及加利福尼亞州的不公平競爭法（Unfair Competition Law）。(美國加利福尼亞北部地區聯邦地方法院訴訟文件)

原告代表數千萬消費者，就有關被收取過高iCloud計劃費用一事提出賠償及禁制令等，以結束Apple的反競爭行為。

消息來源:Bloomberg