Apple Watch被指壟斷心率檢測應用市場　蘋果公司再次遭指控

加州的一位聯邦法官周一（3月21日）表示，Apple必須面對它非法壟斷美國Apple Watch上心率監測應用市場的指控。



為Apple手錶銷售心電圖「KardiaBand」的公司AliveCor在2021年5月對Apple提起反壟斷訴訟，指控庫比蒂諾公司改變Apple手錶的心率算法，以獲得對競爭對手的「不公平競爭優勢」，同時危及AliveCor用戶的生命。

Apple Watch被指壟斷心率檢測應用市場。

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據AliveCor稱，Apple公司決定將第三方心率分析供應商排除在Apple Watch之外，這損害了AliveCor的利益，影響了病患者和消費者。為了配合KardiaBand，AliveCor創建了SmartRhythm應用程序，該程序利用Apple Watch的心率算法數據來判斷心率不齊，並建議人們用KardiaBand做心電圖。

KardiaBand在2017年獲得FDA批准，2018年，Apple公司首次推出內置心電圖功能的Apple Watch Series 4，其自身的心律不齊通知也隨之出現。AliveCor聲稱，Apple看到了KardiaBand的成功，並改變了watchOS的功能，以破壞KardiaBand，「佔領了Apple Watch上的心率分析市場」。

根據路透社的最新報道，美國地區法官傑弗裏-懷特周一表示，AliveCor可以嘗試證明Apple違反了聯邦反壟斷法，因為它涉嫌「完全控制」此類應用程序的市場。

懷特寫道：「AliveCor指控Apple公司對心率算法進行了修改，使得第三方實際上無法通知用戶何時進行心電圖」，即心電圖。「原告的指控合理地證實了Apple的行為是反競爭的」。

然而，懷特駁回了AliveCor關於Apple對具有心電圖功能的智能手錶進行非法壟斷的另一項指控，因為AliveCor的KardiaBand腕帶在該市場上是「補充而不是競爭」，他說。

Apple公司及其律師尚未對該判決作出回應。AliveCor公司此前對Apple公司提起了幾起專利侵權訴訟，稱Apple公司抄襲了AliveCor公司的心臟檢測和分析技術。這些訴訟尚未得到解決，而今天的判決允許AliveCor公司尋求賠償，並追求禁令的可能性，要求Apple公司停止其被認為是壟斷的行為。

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