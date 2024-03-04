蘋果遭歐盟罰款18億歐元　App Store被指限制串流音樂市場競爭

蘋果公司（Apple）被指違反競爭法規，遭歐盟開出18億歐元罰單。指其App Store阻礙串流音樂市場競爭，限制其他業者告知iOS用戶在Apple平台外有其他支付方案，以及更便宜的訂閱選項。提出訴訟的Spotify對歐盟的決定表示歡迎，但表示其他領域還有其他問題。



針對歐盟委員會的罰款決定，蘋果已確認會進行上訴，位於盧森堡的歐洲第二高等法院的裁決可能需要數年時間。在此之前，蘋果將必須支付罰款並遵守歐盟的命令。



此宗官司由Spotify於2019年提出，這是歐盟首度以反壟斷向蘋果罰款。歐盟委員會認為，App Store存在「限制引導」，指責蘋果的App Store禁止串流音樂程式的開發者，提供其他如何訂閱服務的說明，也禁止在相關的網頁、電郵中加入替代訂閱購買選項的資料。

委員會指出，蘋果執行這些政策已有近10年的時間，由於App Store的抽成獲利最終會被轉嫁給消費者，造成iOS用家長年為音樂串流服務支付不必要的費用。

蘋果對裁定回應稱，歐盟未有可靠證據顯示有任何消費者利益受損，忽視市場發展競爭激烈且快速增長的現實，無理指控蘋果阻礙競爭。蘋果又批評，本案最大的受益者Spotify在「無支付蘋果任何費用」的前提下，已以56%的份額佔據歐盟市場，比其他最大競爭對手多出超過一倍。