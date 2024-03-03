淘寶買電腦mon中伏｜淘寶網購雖然方便，又什麼產品都能找到，可是部分產品仍淘寶的話，基本上就如交智商稅。網民在連登討論區分享，在淘寶上看中了一款 4K 160Hz 螢幕，開 Post 問在淘寶買螢幕需要留意什麼，結果被大量連登仔負評恥笑。



連登網民分享，在淘寶上看到一款 32 吋 4K 166Hz 的遊戲螢幕，品牌香港用家比較少見到的「夏森」，價格為人民幣 1,999（約$2,210）。網民才剛開 Post 問要注意什麼時，第一個回覆就直接告訴樓主淘寶螢幕是多麼不建議。連登仔貼出該螢幕的買家留言，直指：

夏森的別買，到手就有壞點，用一年不到壞點增加到13個，且背光燒了，返修後剛過一年面板自帶背光就燒了，返修告知只能花錢換 面板，這個小廠真的不行

至截稿前此 Post 已經有過千個負評，即使大量連登仔提出各種意見，不建議在淘寶上買螢幕，可是樓主也仍未放棄。其中一個網民分享，如要在淘寶、京東買螢幕的話，可以選擇雷神、Innocn 等內地比較大的螢幕品牌。可是，樓主竟回覆：「但我貪佢呢個mon 冇牌子顯示」，因而被連登仔反嘲：「以為你貪佢冇畫面添」。

連登網民熱門回應：

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為什麼不建議在淘寶上買螢幕呢？除了淘寶上有很多品質沒保障的產品外，就算向大品牌購買，也要面對運輸過程中做成破損的風險。之前有網民在 Facebook@淘寶開心share 分享，在淘寶以 $400 連運費買電腦螢幕，可是送到卻看到螢幕角落爆開，無法使用。就算賣家願意退貨，也要買家自行寄貨，廢時失事，倒不如直接在香港購買。

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資料來源：LIHKG