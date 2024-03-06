Tesla都出事？歐盟新車安全評鑒協會 Euro NCAP 指出，汽車5大關鍵功能不能依賴觸屏操作，須恢復實體按鍵；新規則將於2026年1月起推出，違規新車將無法獲得 Euro NCAP 五星級安全評級。



近年汽車科技發展迅速，迎來更多的改變，有些製造商將更多功能都轉移在輕觸式屏幕上。然而，這些功能恐怕即將要撤回。根據《泰晤士報》The Times 報導，歐盟新車安全評鑒協會（Euro NCAP）將於2026年1月推出新規則，汽車須配備實體操作鍵才能獲得五星級安全評級。

過份依賴屏幕增加交通意外

Euro NCAP策略總監Matthew Avery表示：「新款汽車都過份依賴屏幕，將司機的注意力從道路轉移到屏幕上，因分心而出現的事故增加。故此鼓勵汽車恢復實體操作鍵，確保駕駛安全，Euro NCAP在2026年開始會有新的測試，希望生產商更注重駕駛安全。」

Euro NCAP策略總監Matthew Avery於LinkedIn表述對屏幕操作汽車的看法。(Matthew Avery LinkedIn)

五個關鍵功能納入測試項目

屆時汽車的五個關鍵功能都需要使用實體控制裝置來操控，才能獲得 Euro NCAP 五星級安全評級，分別為：危險警告燈、指示燈、水撥、SOS 呼叫和喇叭。

Tesla將面臨危機？

Tesla近年大推輕觸式屏幕操作，去年推出的Model S與Model X都放棄了實體控制桿，01HashTECH記者曾親身體驗，當駕駛時想換N、D、R波都需要在屏幕上操作，雖則簡單卻恐防誤觸而會有所猶疑。未知Tesla會否聽取Euro NCAP建議，因此改變發展方向呢？

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Tesla Model X(Tesla) / 小圖：HK01圖片

消息來源: The Times