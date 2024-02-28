電動車一換一2024新車價，Tesla／Benz／BYD／AION／Nissan／Toyota等25+款式｜今年財政預算案2024已經正式公布，電動車的一換一稅務優惠仍然保留，但減稅幅度減少之下，不少原本免稅的電動車，到4月1日之後都要額外加稅，令不少電動車價大不同。今次就以最新的車價資料，為大家計算時下熱門的電動車，以4月1日新稅制下的一換一車價，包括Benz、Tesla、BYD比亞迪、AION、Toyota、Smart等多達25+款式電動車車價。



2024年4月1日起，電動車一換一稅務優惠雖然保留至2026年，可是免稅優惠大減40%，最高只減$172,500稅項。

Tesla Model 3原本只需約32萬就可以入手，但2024年4月1日後新稅制下，一換一後車價加至38萬多...

根據2021/22 財政預算案，現時私家車首次登記稅稅率如下：

車價 稅率

首HK$15萬 x 46%

其次的HK$15萬 x 86%

其次的HK$20萬 x 115%

剩餘價值 x 132%



為鼓勵車主考慮換購電動車，特設稅務寬減，寬減上限為$172,500，稅款計算方法為：車價 x 新的私家車首次登記稅率 - $172,500。按以上方法計算，若購入之電動車價值不超過$274,500，則無需要為電動車的首次登記繳付稅款。

（以下車價參考2024年2月28日的資料）

以下多款電動車2024年4月1日後 全新一換一的車價👇👇

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以下多款一換一後完全免稅的電動車車價👇👇