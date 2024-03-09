小米Xiaomi電視香港推出｜小米最新款電視A Pro Series登陸香港，只需$1999即可入手43吋4K電視，更附送Xiaomi TV Stick 4K，多款影音app都可以在小米電視上觀看，一齊睇有什麼賣點！



Xiaomi電視A Pro Series(小米)

早前小米宣布小米電視A Pro Series登陸香港，並將於3月20日起發售。今次一共推出4個尺寸的電視，分別為 43 吋、55 吋、65 吋以及 75 吋。當中A Pro 43絕對是性價比之選，只需$1999，即可入手43吋4K 電視連Xiaomi TV Stick 4K。即睇今次小米電視3大賣點！

1.娛樂擔當——Xiaomi TV Stick 4K

今次購買4款模型均會附送一枝Xiaomi TV Stick 4K，配備 Android TV 11，可以搜尋超過 40萬齣電影和節目，以及存取 Google Play上7千多個應用程式。加埋Chromecast built-in功能，Android手機可以無縫投影畫面上大電視，無論聽歌、打機還是播放自家內容都樣樣得。

Xiaomi TV Stick 4K (小米)

2. 沉浸式體驗——高屏佔比全螢幕設計

今次4款型號都採用高屏佔比全螢幕設計，屏佔比分別由96.8%至97.7%不等，無論打機還是睇戲，都能帶來沉浸式體驗。

高屏佔比屏幕(小米)

3.打機之選——120Hz競技模式

機迷最關心的，莫過於屏幕更新率，亦即一分鐘畫面更新的次數。今次55吋、65吋及75吋模型都設有120Hz競技模式，亦即是一秒鐘更新屏幕120次，讓遊戲體驗更絲滑流暢。

120Hz 競技模式(小米)

各款小米電視A Pro Series 售價

1. 小米Xiaomi 電視 A Pro 75 —— HK$5,999

2. 小米Xiaomi 電視 A Pro 65 —— HK$3,999

3. 小米Xiaomi 電視 A Pro 55 ——HK$3,199

4. 小米Xiaomi 電視 A Pro 43 —— HK$1,999