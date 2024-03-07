小米Xiaomi 14 Ultra港版／國際版開箱實測｜早前MWC正式公布小米14及小米14 Ultra將會推出國際版。筆者對於旗艦手機——小米14 Ultra，抱著極大的期待。與Leica深度合作、加上配合1吋Sony感光元件、被冠以「攝影之王」的新機型。不僅在性能上有著驚人的提升，在拍攝質素上也展現了極致追求。記者早就將小米14 Ultra入手，立刻作深度評測。



更光亮的特大微曲面螢幕

首先，從外觀上看，小米Xiaomi 14 Ultra擁有一塊6.73吋3200 x 1440的AMOLED微曲面螢幕，不僅色彩鮮明，清晰度極高，其3000nits峰值亮度，比上代更為光亮。還支援1-120Hz的自適應更新率，以及1920Hz的PWM調光，為用家帶來了極致的視覺享受。而在機身設計上，其細膩的做工和握感，也讓人印象深刻。

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小米14 Ultra 仿皮機身手感不錯

微曲邊屏幕，無論觀感及手感都相當不錯

談到性能，小米Xiaomi 14 Ultra搭載了高通Snapdragon 8 Gen 3處理器，並配備LPDDR5X RAM和UFS4.0 ROM。在記者的實際測試中，無論是玩起《原神》、《崩壞 星穹鐵道》等對性能要求極高的遊戲，還是進行日常的多任務操作，小米14 Ultra都能輕鬆應對，即使在高負荷運行下，也不會出現過熱的情況。這得益於其出色的散熱系統和強大的硬件配置。

玩半小時遊戲都不太感到機身過熱

在跑分測試中，小米Xiaomi 14 Ultra在Geekbench 6中取得了約2300分的CPU單核成績和約6900分的多核心成績，GPU更是高達14000分，而在安兔兔跑分測試中，更是輕鬆取得了20萬分的高分，分數上都比上代大幅提升，更是當今市場上頂尖的表現。

安兔兔跑分達20萬分以上

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1吋感光元件 x Leica四鏡拍攝系統 表現如何？

然而，小米Xiaomi 14 Ultra最引以為傲的，還是其Leica四鏡頭系統。主相機配備了5000萬像素的可變光圈廣角鏡頭，以及三顆5000萬像素的超廣角和長焦鏡頭，全焦段覆蓋從12mm到240mm。在記者的實測中，無論是在光線充足或光線不足的環境下，小米14 Ultra都能拍出細節豐富、色彩準確的照片。特別是在使用Leica大師級鏡頭濾鏡拍攝黑白照片時，高對比度的效果令人讚嘆，呈現出強烈的藝術感。

Leica 四鏡頭系統

小米14 Ultra試相👇👇

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對於喜愛攝影的用戶來說，小米14 Ultra附送的專業攝影套裝更是錦上添花。套裝中的防滑紋保護機殼和具有充電功能的攝影手把，不僅提高了拍攝的穩定性，還能確保手機在長時間拍攝過程中的續航能力，讓攝影愛好者可以更加專注於捕捉每一個精彩瞬間。

小米14 Ultra跟機附送的專業攝影套裝，包括機殼及拍攝手柄

小米14 Ultra以Leica高對比黑白拍攝試相 👇👇

除了硬件上的卓越表現，小米14 Ultra在軟件上也有著為用家設計，MIUI系統經過了進一步的優化和定制，提供了更加流暢和智能的體驗。例如，非常實用的「專業攝影模式」讓用戶可以像使用傳統單反相機一樣，手動調整ISO、快門速度、曝光補償等數值，從而實現更精準的創意控制。

當設定最細光圈時，可以拍攝出「星光」效果。

電池續航也是一大亮點，它配備了一塊5000mAh的大容量電池（比國行版少了一點），支援90W有線快充和80W無線快充。在筆者的日常使用測試中，即便是在高強度使用下，手機也能輕鬆過一天。而當電量不足時，快速充電功能確保了用戶只需短暫充電，即可迅速回到滿電狀態。

小米14 Ultra

總括而言，小米14 Ultra無疑是一款全能型的旗艦手機。其在攝影、性能、續航以及用戶體驗上的全面表現。不過對比國行版而言，有一些功能似乎因為兩地系統不同的關係而沒有下放至國際版，包括AI生成相片以及衛星電話功能，港行／國際版就沒有加入，這兩方面就有點可惜。不過都不影響它在性能、拍攝上的進化，對比起此價位的手機而言，絕對是超高性價比的選擇。



小米Xiaomi 14系列香港版售賣詳情：



小米Xiaomi 14 Ultra 和 小米Xiaomi 14 兩款將於 3 月 7 日在全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 mi.com等運營商接受預訂，並享有不同優惠，而在 3 月 15 日起正式發售。

小米Xiaomi 14 Ultra售價為$8,999（16+512GB）

小米Xiaomi 14 售價為$5,999（12+512GB）