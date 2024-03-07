小米Xiaomi 14售價+香港發售詳情，港版開箱實測！高性價比Leica拍攝神器｜小米14作為全新14系列的基本款旗艦，以其輕盈機身內藏強大配置，為用家帶來驚喜十足的影像創作與娛樂體驗。



👉 小米14 Ultra港版開箱實測｜與Leica合作打造攝影之王的全能表現

6.36吋OLED柔光屏 120Hz畫面滑如絲

小米Xiaomi14配備了6.36吋的OLED高清螢幕，解析度達到2670 x 1200、3000nit峰值亮度。它不僅色彩表現力極佳，還支援120Hz高更新率，無論玩遊戲還是觀看影視，畫面流暢程度都遠超想像。四邊窄邊框設計也使屏占比達83%，機身握感更加輕薄舒適。新機還搭載了Leica認證的三鏡頭系統，包含5000萬像素F1.6大光圈廣角鏡（23mm）、5000萬像素F2.0長焦（75mm）及F2.2超廣角鏡頭（115度超廣角），可輕鬆實現從近距人像到遠景風光的多變拍攝。它還內置多種Leica經典風格濾鏡，使用家可以發揮無限創意，拍出大師級別的照片作品。

小米14機身輕巧

小米Xiaomi14內置選用頂級的高通Snapdragon 8 Gen 3移動平台，不論運算速度還是電源效率均達市場頂級。90W快速充電也使電池迅速回滿，長時間使用絕不愁電。硬件配置強大有力，可全力支援創作需求。

利用Geekbench 6跑分下，小米14取得分數與14 Ultra相若

小米Xiaomi14以其輕薄卻強大的機身，為用家開啓了嶄新的影像創作時代。香港版以這個售價發售，絕對是高性價比之選。單手可以順利操作外，性能與14 Ultra不相伯仲，只是攝影效果稍為不及，但一般人已經非常夠用，為大眾拍照的得力助手，如大家渴望隨心所欲記錄生活點滴，那它絕對是不二的選擇。

小米14配備Leica三鏡系統

小米Xiaomi 14試相👇👇

利用Leica高對比黑白拍攝效果

小米Xiaomi 14系列香港版售賣詳情：



小米Xiaomi 14 Ultra 和 小米Xiaomi 14 兩款將於 3 月 7 日在全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 mi.com等運營商接受預訂，並享有不同優惠，而在 3 月 15 日起正式發售。

小米Xiaomi 14 Ultra售價為$8,999（16+512GB）

小米Xiaomi 14 售價為$5,999（12+512GB）