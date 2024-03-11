iOS 17.4電池續航力測試｜iPhone13跌逾一小時！iPhone15電量理想

iOS 17.4電池續航力測試｜iOS 17.4推出了多個新功能，如iPhone 15 新電池健康度介面﹑「失竊裝置保護」升級﹑新增多個 emoji 等。 YouTube 頻道「iAppleBytes」找來 6 種型號 iPhone 進行電量測試，有 3 款電池續航力下跌，iPhone 13 的情況更非常嚴重。



iOS 17.4 焦點功能

Apple 更改 iPhone 15 系列的電池健康度介面，從電池健康度的百分比，改成只會顯示電池現況是否「正常」，讓用家能快速掌握 iPhone 電池狀態。現時點選入「設定」>「電池」>「電池健康度」，將可了解到 iPhone 的循環使用次數、製造日期和首次使用日期等資料。

「失竊裝置保護」功能亦有所提升。iOS 17.4 可以選擇在熟悉位置亦都開啟「失竊裝置保護」功能，當 iPhone 失竊時，較敏感的操作會要求 Face ID 或 Touch ID 認證的「保安延遲」。

iOS 17.3 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，以及首次加入 iPhone 15，６款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 86% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.4 版本下電池使用情況。

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測試發現，iOS 17.4 中有三款 iPhone 的電池續航力都有所下降，分別是 iPhone SE 2020（下降4分鐘）﹑iPhone XR（下降5分鐘），以及最大下跌幅度的 iPhone 13，足足減少了 1 小時 3 分鐘電池續航力。如果計算 iOS 17.2 至今兩個版本，iPhone 13 的電池續航力下降了近 2 個小時，情況相當嚴峻。

另外，新加入到測試的 iPhone 15，測試電池續航力有 10 小時 47 分鐘，比其他 iPhone 的電量都有更明顯的優勢。如果電量是用家比較重視的話，iPhone 15 系列是目前不二的選擇。

雖然 iOS 17.４ 對部分 iPhone 的電量有負面影響，但iOS 17.4 修正了兩個錯誤：解決「Find My」中可能導致聯絡人圖片空白的問題；修復雙 SIM 卡功能，在群組訊息中可能導致主要號碼變更為次要號碼的問題。同時，修補了兩個可能已被用於存取使用者裝置的漏洞，包括修復可能被利用的「RTKit」和「WebKit」漏洞，因此建議用家盡快更新。