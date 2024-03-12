準新人因一件家電悔婚收場｜相見好同住難，一位台灣女網友在討論區出文吐苦：「沒想到結個婚這麼難！」她跟與男友原本已準備拉埋天窗，還準備了30萬新台幣為新屋購買電器，想不到二人就為了買／不買一部「洗衣乾衣機」而鬧翻……po主在討論過程中愈想愈氣，決定「原po分手」。



根據Dcard原po所講，男方不單罵未來太太拜金、嬌生慣養，更利用群眾壓力去支持自己的決定，男方問自己媽媽跟姑媽意見，同聲同氣反對買洗衣乾衣機：「買洗衣機咪夠囉、以前嘅傳統主婦手洗衣服添呀！你真係嬌生慣養！」

TVB《BB來了》劇集截圖／細圖：網上圖片

為何女網民如此生氣呢？原來二人拍拖3年，女家甚至已經同意不收禮金、不辦婚禮，簡簡單單簽字就夠，慳下來的錢就搞好新房，而用來買傢具、電器的30萬都是她自己以儲蓄出錢，並不是男家提供的，所以女網民才愈想愈氣，她表示：「佢唔同意買洗碗機、洗衣乾衣機，覺得我太奢侈！」她表示婚後還是要工作的，家務只有她一個做，下班回家會累，未來也要生兒育女，不解為何買電器會被視為嬌生慣養。

佢唔同意買洗碗機、洗衣乾衣機，覺得我太奢侈！

女網民在討論中進一步解話：男家雖然小康，但向來家規都非常節儉，是那種夏天洗澡不能開熱水爐的家庭，她強調是自己貼錢買的也不行，未結婚老公已利用自己家人迫她小數服從多數，還要無數的家規要守，最終她灰意冷下提出分手。男方曾想挽回，但朋友卻傳來截圖，原來男友之前同樣在友輩間談論此事，大罵：「台妹真係好難養」，令女方氣得決定分手，不結婚了！

原來男友之前同樣在友輩間談論此事，大罵：「台妹真係好難養」，令女方氣得決定分手，不結婚了！

網民又點睇呢？有人表示「根本部機買定唔買唔係重點，而係呢家人根本冇考慮你既情況同需求，分得好！」「分手就對了，乾衣機超好用，又唔使分你負責洗、我負責晾，夫妻間爭執都少啲。」「好在未結、恭喜！」、「我屋企都用緊洗衣乾衣機，不過壞機後都打算用返傳統洗衣機，不過利申我係男人，未來會負責晾衫，所以老婆冇意見。」

其實現代家庭已不再是男主外女主內，不少女性都要在職場打拚，回家還要做家務，各種家電能夠代勞真的很重要，甚至有網民討論過：網民選12大後悔太遲買的家電，當中乾衣機、洗碗機更被喻為「婚姻救星三寶」（原文連結：網民選12大後悔太遲買的家電｜蒸焗爐洗碗機超方便用過返唔到轉頭）