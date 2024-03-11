香港幾時有M假？(生理假）｜日本公司讓男員工體驗M痛，理解女性放M假，26歲男員工直呼：「痛到動彈不得！」。



女人請M假，男人唔明白？世界各地已經陸續有國家研究推行生理假（俗稱M假），根據日本法例，公司必須向員工提供M假(生理假)，讓女性員工可於經期不適時好好休息。話雖如此，男性生理上無法親身體驗經期之苦，怎樣才能令他們理解女同事為何需要M假？

近日日本東京一家I.T.公司(EXEO Group)舉辦公司活動，讓男員工體驗模擬M痛！活動中透過「Perionoid 設備」，在男同事腹下貼上軟墊並發出信號，從而產生肌肉痙攣感覺，重現女性經期的痛！

奈良女子大學和 Osaka Heat Cool 合作開發的 Perionoid 設備，讓人可以體驗女性經痛。(網上圖片)

當中26歲的男員工回憶過程時表示：「痛到動彈不得，企都企唔到！」不過他也因此有所得著：「女性每月工作時都要與此等苦楚搏鬥，她們可以做到，真的十分不可思議，打從心底Respect！」

EXEO集團26 歲的柴崎雅也體驗模擬經痛，直呼：「痛到動彈不得」。(路透社)

EXEO集團的男性員工比例超過90%，公司希望環境可以對女性員工更Supportive(鼓勵支持)，尤其是在申請M假方面，故此舉辦本活動，讓男性員工都可以同理女性同事的生理需要，女同事也更易開口請假！

近年科技進步，讓人類可以跨過性別鴻溝，例如有「男性分娩體驗」，讓男性也能感受分娩的痛苦；亦曾有女性以電撃方式去體驗男性「蛋蛋的哀傷」，也許這是一個不錯的方試，去同理不同性別的難處，尊重彼此的不同呢！

各位男士睇完之後，會想獲得這個特別的工作「經」驗嗎？小編認為，為了HashTECH的讀者，老細應該要首當其衝，為大家帶來最新資訊同時，更能體恤員工！

消息來源：The Japan Times