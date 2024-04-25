新疆旅遊懶人包｜交通／景點／證件一文睇！夏天看薰衣草油菜花田

【新疆旅遊｜景點｜美食｜交通】新疆被譽為天堂遺落在人間的最後一片淨土，當地風光明媚，一年四季都會有不同的景色！而且有無數景點，無論是天山天池、喀納斯、天山大峽谷處處都有美景，這次《香港01》「好食玩飛」為大家介紹新疆旅行景點、美食、交通等各種注意事項。



新疆6月可以看到薰衣草田（Instagram圖片：veviyeung）

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新疆旅遊｜交通｜香港去新疆有直航機

香港過去沒有直接抵達新疆的航班，需要從上海、北京、杭州等地轉機到新疆烏魯木齊地窩堡國際機場，連同在機場等待轉機的時間，最快都要9個小時。不過中國南方航空和烏魯木齊航空近年已經開設每周一班往來香港及烏魯木齊的直航航班，只要花6個小時左右，即可從香港抵達烏魯木齊。

新疆旅遊｜證件｜帶回鄉證即可出發

香港遊客可以用回鄉證進出新疆，部份地方如白哈巴、塔縣、霍爾果斯，需要額外辦理「邊防證」。新疆的邊防證可以在當地的政務服務中心辦理，無需收費。另外，在新疆進入大部份車站、商場、酒店或餐廳前，都被要求安檢，只要確定行李沒有危險品就放行。

喀納斯的月亮灣。（Instagram圖片：totolovesfood）

新疆旅遊｜行程規劃｜新手行程一星期啱啱好

新疆地大物博，其佔地有166萬平方公里，相等於4個日本！如果是新手初遊新疆，又想乘搭直航來回香港至烏魯木齊的航班，建議可以去1星期（直航每周往來當地1次）。但由於部份景點往來時間需要大半天（如果由南疆到北疆單程就差不多要一整天時間），如果想行程輕鬆寫意一點、盡情欣賞當地的風景，不妨在當地逗留10-14天。

新疆旅遊｜住宿｜住葡萄園感受當地風情

新疆的主要縣市（例如烏魯木齊）都會有不同星級的酒店可供選擇，設施相對齊全、方便。至於其他地方都會有賓館可供選擇。而去吐魯番遊玩更加可以選擇住宿在葡萄園。

新疆隨處都可以買到便宜又好吃的烤肉。（Instagram圖片：xiayuhan_198506）

新疆旅遊｜美食｜城市滿街滋味烤羊串

新疆主要的菜式為維吾爾菜、清真菜，當地有名的美食包括：大盤雞、烤饢、烤羊肉串、手抓飯、烤羊腿、薄皮包子、椒麻雞、拌麵等等，讓遊客能夠大飽口福。不過要留意，當地有不少維吾爾族人信奉伊斯蘭教，禁止進食豬肉，在清真飯館亦應避免提及豬肉。

向日葵花田（Instagram圖片：yumiiiiiyu_）

新疆旅遊│季節｜夏季風光明媚+冬季滑雪聖地

一年四季都會有不同的景色，新疆的春節來得比較遲，一般在3月開始踏進春季，如果想避開新疆的嚴寒的冬天，那麼3月至10月就是去新疆最佳的時機！但如果喜歡滑雪就務必要在11月至3月去新疆，感受新疆冰天雪地的景色！

3月 吐魯番欣賞杏花

4月 庫木塔格看沙漠

5月 和田昆侖山、東天山、巴裡坤草原看山景

6月 伊犁草原看薰衣草田、昭蘇看金黃油菜花田

7月 獨庫公路、巴音布魯克、庫車天山神秘大峽谷

8月 吐魯番吃水果、看火焰山景區

9月 可可托海看紅葉

10月 木壘、輪台、尉犁看胡楊林

11月-3月 禾木風景區看雪、吉克普林滑雪場滑雪



天山天池壯麗美景。（Instagram圖片：mecoffee1987）

新疆旅遊│景點｜沙漠、峽谷山水景致大飽眼福

如果第一次去新疆的朋友，想感受自然風景帶來的震撼，不妨先去北疆，當地擁有一望無際的草原、湖泊，能為視覺帶來衝擊。至於南疆即可以感受新疆的風土人情，如果在新疆深度遊，南疆是既有風景、又有濃厚民族風情的地方，也是一個不錯的選擇。

南疆

天山大峽谷、克孜爾千佛洞、喀拉庫勒湖、塔里木胡楊林、喀什老城區、慕什塔格峰、塔克拉瑪干沙漠



北疆

天山天池、喀納斯湖、禾木村、賽里木湖、鄯善庫木塔格沙漠、巴音布魯克大草原、那拉提草原、可可托海、獨庫公路



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