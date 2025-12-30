Booking.com優惠碼2026｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%
撰文：著數達人 程朗天
Booking.com優惠碼2026！Booking.com作為全球最大的酒店預訂網站之一，相信是不少人外遊時預訂酒店的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家搜羅一系列Booking.com最新酒店優惠，務求方便大家計劃旅行時慳得一蚊得一蚊！事不宜遲，立即為大家介紹Booking.com最新酒店優惠！
Booking.com優惠碼｜全球酒店低至85折
預訂本地或全球酒店享85折
使用方法：指定booking.com頁面
Booking.com酒店信用卡優惠｜預訂酒店高達10%回贈
Booking.com酒店信用卡優惠｜VISA信用卡預訂酒店享10%回饋獎金
有效期：即日起至另行通知
使用方法：指定booking.com頁面
Booking.com酒店信用卡優惠｜ 滙豐信用卡預訂酒店享10%回饋獎金
有效期：即日起至另行通知
使用方法：指定booking.com頁面
Booking.com酒店信用卡優惠｜ DBS 信用卡預訂酒店可享10%回饋獎金
有效期：即日起直至另行通知
使用方法：指定booking.com頁面
Booking.com酒店信用卡優惠｜ 恒生信用卡預訂酒店可享10%回饋獎金
有效期：即日起至另行通知
使用方法：指定booking.com頁面
