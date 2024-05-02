深圳實試爆紅the Roll'ING瑞士卷　順德公豬肚雞煲一款美食被低估

深圳好去處｜北上攻略｜《北上攻略》今集再帶大家到深圳飲飲食食！最近深圳有一款被譽為瑞士卷界Hermès的網紅食物——the Roll'ING手作瑞士卷，在福田One Avenue卓悅中心就有分店。《香港01》「好食玩飛」記者北上實試購買the Roll'ING瑞士卷，逛福田卓悅中心，還會帶大家去食大眾點評連續7年深圳第一豬肚雞煲「順德公‧廣東豬肚雞」其中一款菜式十分美味，可以說是該店被低估名菜！



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One Avenue卓悅中心行大商場 吃爆紅the Roll'ING瑞士卷

今次的北上之旅，我們乘港鐵出發，在落馬洲過關，然後乘深圳地鐵10號線，搭兩個站到崗廈站，B出口一出，便來到位於福田CBD核心地段的One Avenue卓悅中心。商場地面有800米長的中央大街，連接着3個主題商場。最吸引香港人一定是東區美食商場，3層樓都是食店。B1層就有the Roll'ING手作瑞士卷分店，想知道這條最平都要¥39的瑞士卷好不好吃？值不值得排隊？睇片話你知👇

順德公廣東豬肚雞性價比高

在行程的尾聲，我們專程來吃的「順德公‧廣東豬肚雞」已有十多年歷史，今年在皇崗開新分店，吃完順路搭地鐵或皇崗巴士夠方便，適合回港前飽餐一頓！記者試吃了一系列招牌菜，經典胡椒豬肚雞煲熬製10小時湯底辛香暖胃、臘味煲仔飯靈魂飯焦出色、砂煲蒜蓉焗生蠔極肥美，還有手切八合里鮮牛肉、手工魚皮餃、手工柴火黑豆腐、手打檸檬茶等美食。當中記者認為砂煲蒜蓉焗生蠔十分有驚喜，這個菜式不在套餐之內，推介北上搵食的朋友一定要單點！

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順德公‧廣東豬肚雞（皇崗店）

地址：福田區福田街道金田路2003-5號

交通：落馬州福田口岸過關，乘深圳地鐵4號線或10號線福民站C出口，步行約3分鐘

營業時間：11:00 - 24:00



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