東門酒店10間推介｜近東門步行街／1分鐘到地鐵／高CP值人均$74起

撰文：程朗天
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東門酒店10間推介｜深圳東門酒店附近都不少食玩買好去處，北上深圳旅遊，又想留多一晚，就可以考慮一下東門平價高質酒店！本文整理10大東門酒店推介，當中包括有全新落成酒店，亦有不少交通便利住宿，最平人均$73起，而且鄰近深圳夜市、大型商場等，最快1分鐘就可直達東門步行街，部分更可以免費泊車，即看有哪些熱門推介。另外亦可以留意深圳新酒店推介福田酒店推介以及最新Agoda/Klook/Trip.com/Booking.com Promo Code！ （文章內提及之價錢以官網為準）

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東門酒店推介【1】朗麗茲酒店（深圳羅湖口岸人民南地鐵站店）（PALACE Hotel (Shenzhen Luohukou)）

朗麗茲酒店（深圳羅湖口岸人民南地鐵站店）（PALACE Hotel (Shenzhen Luohukou)）於2023年全新開幕，位於羅湖火車站旁，毗鄰羅湖口岸、文錦渡口岸。酒店周邊配套設施齊全，有萬象城、金光華、東門步行街等知名景點，吃喝玩樂一應俱全！酒店共80間客房，擁有高級大床房、高級雙床、行政房等多種房型，設計簡約偏商務感，以木系和茶色調為主，空間寬敞舒適。酒店亦設有健身室、餐廳、咖啡室等，讓你可以好好享受在酒店的時光！

朗麗茲酒店（深圳羅湖口岸人民南地鐵站店）（PALACE Hotel (Shenzhen Luohukou)）
房價：人均HKD$235起（典雅大床房）
地址：深圳羅湖區南湖街道羅湖橋社區人民南路1001號華民大廈
交通：人民南地鐵站步行3分鐘
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東門酒店推介【2】柏槿酒店（深圳東門步行街店）（Parkgeun Hotel (Shenzhen Dongmen Pedestrian Street)）

柏槿酒店（深圳東門步行街店）（Parkgeun Hotel (Shenzhen Dongmen Pedestrian Street)）於2023年進行翻新，位於羅湖商貿區、東門步行街旁，距離地鐵站僅5分鐘步程，國貿、萬象城、金光華廣場等亦皆步行可達，加上鄰近文錦渡口岸和羅湖口岸，出行非常方便！酒店配有5種不同房型，採用現代簡約設計，以灰藍色為主調配上木系家具，雅致舒適，雖然客房空間不算大，但勝在簡單乾淨又便宜，人均$163就可入住還可享免費早餐，CP值相當高！

柏槿酒店（深圳東門步行街店）（Parkgeun Hotel (Shenzhen Dongmen Pedestrian Street)）
房價：人均HKD$163起（精緻大床房；包早餐）
地址：深圳羅湖區東門中路1020號機電大樓一層5號商鋪
交通：湖貝地鐵站步行5分鐘
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東門酒店推介【3】深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）（NOA HOTEL SHENZHEN LUOHU）

深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）（NOA HOTEL SHENZHEN LUOHU）在2022年才開幕，設計靈感來自挪亞方舟，酒店外圍運用熱帶植物及水泥牆，營造出沙漠綠洲的感覺；客房內採用小眾品牌的傢俱，以回收木材、鋼板、皮革等物料為設計主題，營造出偏暗沉的型格工業風。酒店供應多種房型，包括雙床房、家庭房等，亦有設閣樓的LOFT大床房等，巧妙運用閣樓設計，提升空間感。

深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）（NOA HOTEL SHENZHEN LUOHU）
房價：人均HKD$277起（高級房(兩床)）
地址：深圳市羅湖區寶崗路5號
交通：筍崗地鐵站步行約6分鐘
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東門酒店推介【4】深圳東門壹棠服務公寓（老街地鐵站店）（Shenzhen Dongmen CM+ Service Hotel Apartment）

深圳東門壹棠服務公寓（老街地鐵站店）（Shenzhen Dongmen CM+ Service Hotel Apartment）坐落於東門商圈中心地段，距離老街地鐵站僅4分鐘，交通便利之餘，而且地理位置優越，前往東門步行街、東門美食町商業街僅需1分鐘，同時鄰近深圳文和友、萬象城、1234商場、天虹商場等購物中心。這間東門酒店環境旺中帶靜，客房乾淨整潔，設備齊全，CP值高！

深圳東門壹棠服務公寓（老街地鐵站店）（Shenzhen Dongmen CM+ Service Hotel Apartment）
房價：人均HKD$172起（標準大床房）
地址：深圳市羅湖區新園路7號
交通：老街地鐵站F出口
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東門酒店推介【5】深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）位置非常方便，步行8分鐘就可到達國貿地鐵站，位置毗鄰東門老街、金光華購物廣場等，酒店客房設計以淺木色為主調，整體簡約大方，浴室設備齊全，配備浴缸供浸浴，住客更可以前往位於酒店50樓的雲景軒旋轉餐廳，餐廳每2小時一圈的速度，可以盡情欣賞深圳360°全景風貌！

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）
房價：人均HKD$369起（客房(特大床)）
地址：深圳市羅湖區嘉賓路2002號
交通：國貿地鐵站8分鐘步程
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東門酒店推介【6】深圳東門凱悦嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Dongmen）

深圳東門凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Dongmen）地理位置優越，距離老街地鐵站僅1分鐘步程，距離東門步行街則5分鐘步程，一下車就可以前往酒店，而且外出購物後，亦可以隨時上房休息，若前往深圳超級文和友亦大約2分鐘步程，無敵方便。這間東門酒店客房寬敞舒適，整潔乾淨，設備一應俱全，最平人均$200內有找，絕對是物超所值。

深圳東門凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Dongmen）
房價：人均HKD$338起（king）
地址：深圳市羅湖區建設路3018號
交通：老街地鐵站H出口步行1分鐘
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東門酒店推介【7】深圳INNOGO楹諾酒店（羅湖口岸店）（Innogo Hotel Shenzhen (LuoHu Port)）

深圳INNOGO楹諾酒店（羅湖口岸店）（Innogo Hotel Shenzhen (LuoHu Port)）坐落在羅湖口岸附近，位於東門步行街、華潤萬象城、金光華等商業圈內，從酒店出發步行4至6分鐘，就可到羅湖地鐵站或人民南站，地理位置優越。酒店明亮簡潔，客房空間感十足，而且設有休閒區、洗衣房等，並會提供免費飲品和美式咖啡，性價比極高！

深圳INNOGO楹諾酒店（羅湖口岸店）（Innogo Hotel Shenzhen (LuoHu Port)）
房價：人均HKD$243起（City Superior Room）
地址：深圳市羅湖區建設路1008號彙展閣1-5層
交通：羅湖地鐵站步行6分鐘
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東門酒店推介【8】桔子酒店（深圳東門湖貝地鐵站店）（Orange Hotel (Shenzhen Dongmen Lakebei Subway Station Store)）

桔子酒店（深圳東門湖貝地鐵站店）（Orange Hotel (Shenzhen Dongmen Lakebei Subway Station Store)）毗鄰羅湖口岸及文錦渡口岸，距離湖貝地鐵站一出就到達酒店，門口亦有多個公交站，多條主幹道可到達，交通方便。這間東門酒店房間寬敞明亮，通風透氣，同時提供自助早餐，住客更可以免費泊車，是不錯的選擇。

桔子酒店（深圳東門湖貝地鐵站店）（Orange Hotel (Shenzhen Dongmen Lakebei Subway Station Store)）
房價：人均HKD$164起（高級大床房）
地址：深圳市羅湖區深南東路2023號
交通：湖貝地鐵站A出口步行4分鐘
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東門酒店推介【9】深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店（Mumian Shenzhen Luohu ·JDV by Hyatt）

深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店（Mumian Shenzhen Luohu ·JDV by Hyatt）為人氣酒店之選，步行10分鐘就到達羅湖火車站及羅湖口岸，在大劇院及鹿丹村地鐵站附近，地理位置方便，鄰近大型商場、美食商圈，距離萬象城購物中心僅步行5分鐘，前往東門步行街則10分鐘車程。這間東門酒店由澳洲著名建築師設計，裝潢精美奢華，配有優雅的旋轉樓梯，客房舒適乾淨，並有浴缸等設備，高質之選。

深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店（Mumian Shenzhen Luohu ·JDV by Hyatt）
房價：人均HKD$387起（豪華房(特大床) ）
地址：深圳市羅湖區寶安南路1001號
交通：羅湖口岸步行約10分鐘
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東門酒店推介【10】卡羅酒店（深圳東門步行街曬布地鐵站店）（Colour Inn (Shenzhen Dongmen)）

卡羅酒店（深圳東門步行街曬布地鐵站店）（Colour Inn (Shenzhen Dongmen)）鄰近羅湖口岸及羅湖火車站，距離曬布地鐵站步行6分鐘，老街站則步行10分鐘左右，地段方便，距離東門步行街、茂業百貨、天虹商場等僅一步之遙。酒店設計時尚簡約，客房環境乾淨，雖然空間偏小，但勝在房價極平，最平人均$73起，性價比算挺高！

卡羅酒店（深圳東門步行街曬布地鐵站店）（Colour Inn (Shenzhen Dongmen)）
房價：人均HKD$74起（經濟雙人房）
地址：深圳市羅湖區立新路立新花園12棟4樓
交通：曬布地鐵站步行6分鐘
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