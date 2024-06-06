深圳潮香四海正宗潮汕菜實試！必食¥38蠔仔烙！凍龍蝦平過街市買

潮香四海｜深圳美食｜不少港人愛吃潮汕菜、潮汕打冷，周末上深圳食潮汕菜更平、味道更正宗！《香港01》「好食玩飛」記者早前去到深圳有30多年歷史的正宗潮汕餐廳「潮香四海」，必食¥38招牌足料蠔仔烙大件夾抵食、¥168潮式凍龍蝦夠鮮甜、¥58滷水粉肝入口粉嫩，價錢更是比在香港街市買更抵！



潮香四海連續5年蟬聯《大眾點評必吃榜》。（張如瀟攝）

潮香四海｜必食招牌蠔仔烙 選用潮州直送珍珠蠔

潮香四海的招牌蠔仔烙（例牌¥38），材料有每日潮州直送的珍珠蠔，以及九肚魚、魷魚、蟹柳、蝦，入口大滿足。這間店的蠔仔烙跟傳統油煎做法大不同，創新採用熱油炸成，而且途中不翻面，令餅底特別酥脆！

招牌菜蠔仔烙內有珍珠蠔、九肚魚、魷魚、蟹柳、蝦。（張如瀟攝）

潮香四海｜潮式凍龍蝦彈牙鮮甜

至於潮式凍龍蝦（一隻¥168）採用打冷做法，將新鮮小青龍蒸熟後直接冰鎮，肉質緊實彈牙，沒有任何調味，品嘗龍蝦本身的鮮甜味！

潮香四海｜滷水粉肝口感有驚喜

滷水粉肝（例牌¥58）雖然其貌不揚，一入口即刻有驚喜！鵝肝每日新鮮現滷，使用18味草本熬製，香氣醇厚，入口又粉又嫩。這道菜亦是人氣銷量菜式，喜歡吃潮汕滷水美食的朋友一定要趁早點！

滷水粉肝（例牌¥58）亦十分出色，口感又粉又嫩。（香港01圖片）

其餘美饌包括蒜香避風塘炒蟹（例牌3隻三眼蟹¥68）、獅頭鵝肉（例牌¥45）、大大煲生滾蠔仔粥（例牌¥38）、女士養顏必食芋泥撈燕窩（一碗¥68），對比香港物價真是超值！

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潮香四海‧家傳潮汕菜

泰然總店

地址：泰然八路海松大廈B座1層

附近地鐵站：9號線，下沙站C出口

電話：0755-26666806



紅桂店

地址：紅桂路2068號紅桂大廈首層1號

附近地鐵站：3號線，紅嶺站C2出口

電話：0755-26666106



南山店

地址：南山大道1112-7號

附近地鐵站：11、12號線，南山站C出口

電話：0755-86318890



《香港01》「好食玩飛」記者去食潮香四海當天，還到羅湖商業城直擊翻新後情況，有人話羅湖商業城有如「蓮塘2.0」 全部內容👉建議你睇片！

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