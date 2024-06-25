長隆廣州3日2夜懶人包　5大園區+食住套票買2送2　小朋友放電必去

長隆廣州度假區行程建議｜小朋友考完試有個悠長假期，正是大玩特玩的好時機，父母也有個藉口鬆一鬆、歎一歎。不過出國旅行要諸多準備，不如就近近地去長隆廣州度假區，來個三日兩夜的快閃之旅，搭高鐵60分鐘輕鬆到達。《香港01》好食玩飛記者為你準備懶人包，讓你什麼都不用想即可隨時出發。現時酒店套票還設買2大送2細優惠，一站式食、玩、住全包，CP值滿分。



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長隆廣州度假區擁有4個主題公園和一個馬戲表演場館，包括長隆野生動物世界、長隆歡樂世界、長隆水上樂園、長隆國際大馬戲及長隆飛鳥樂園，想利用3日2夜玩盡5大園區，以下行程安排值得參考。

長隆廣州度假區將酒店、主題公園、表演藝術匯聚於一身，是度假的好地方。（長隆度假區）

Day 1｜長隆野生動物世界 探索大自然

第一天到埗不宜太勞動，建議可先到長隆野生動物世界「遊車河」。由北門乘坐動物園的小火車進入大草原，沿途飽覽亞熱帶雨林原始生態的自然風光，近距離觀賞斑馬、長頸鹿、大象、河馬和大猩猩等非洲動物的生態，小朋友考試期間悶在房間溫習，是時候呼吸一下大自然的新鮮空氣！

由北門乘坐動物園的免費小火車進入大草原，近距離觀賞非洲動物。（長隆度假區）

帶埋長隆動物特色的頭飾以及裝扮，更加感覺融入非洲大草原。（長隆度假區）

接著可去熊貓村，探望全球唯一大熊貓三胞胎，順道再去熊貓餐廳，透過落地玻璃與牠們一同進餐。餐廳全日供應多款中西風味美食，還有可愛的熊貓三胞胎套餐，小朋友定會喜歡。食飽飽後，下午再坐空中纜車，以飛鳥角度俯瞰大自然，相信又是另一番體驗！晚上還可以去熊貓酒店一邊享受自助餐，一邊欣賞合家歡的小丑表演和「熊貓」講故事環節！

全球唯一大熊貓三胞胎就在長隆野生動物世界。（長隆度假區）

Day 2｜飛鳥樂園參觀 水上樂園無限次暢玩

第二天建議可先到主打新派粵菜的麒麟中餐廳飲茶，推介必試份量十足的即拉腸粉和鮮甜多湯汁的水晶蝦餃，點心款款足料、食材新鮮。上午出發到飛鳥樂園，入面有多達三百多種稀有鳥類，望住各種飛鳥自由飛翔的壯觀場面，一定畢生難忘。

近百隻來自世界各地的珍稀鳥類，百鳥齊飛共舞的精彩時刻。（長隆度假區）

玩到累了，可先回酒店休息，或到雪虎園大堂吧享受午餐，這裡可近距離看到白虎和金虎，接著便可以出發到水上樂園大玩特玩！

餐廳景觀開揚，可與老虎一起用膳。（長隆度假區）

如入住區內酒店，住客除了可無限次進出樂園外，還可以經VIP通道只須5分鐘就能直達樂園。樂園擁有超過50多種水上設備，每年也會更新不少新設施和新玩法，如全新的水上泡泡嘉年華和水上超級電音節等。晚上可到白虎自助餐廳享受自助餐，之後回來參加水上樂園電音節Party，盡情釋放壓力。

長隆水上電音節Party，每個星期都有意想不到的明星上台表演。（長隆度假區）

Day 3｜到訪歡樂世界再睇國際大馬戲

彩蝶谷美食廊是來度假村不容錯過的長隆酒店餐廳。餐廳款式多樣，集東南亞美食、湘菜、川菜、西式美點、南番順地道等美食，相當適合作為旅程最後一天的早餐。

最後一日當然要去全中國第4大的主題樂園歡樂世界。樂園有多項大型遊樂設備和大型特色表演，必玩推介是垂直雲霄飛車、十環雲霄飛車、摩托雲霄飛車和U型滑板。害怕玩機動遊戲的話，可到4D影院享受浸沉式的感官體驗，或欣賞氣派十足的超級動物機甲大巡遊，體驗震撼視覺的花車表演。

如果意猶未盡，國際大馬戲就在歡樂世界旁邊，步行5分鐘便可到達。國際大馬戲是全球演出人數和動物最多的馬戲表演，場地更可容納近8,000名觀眾，一直深受外國旅客喜愛。推介坐在中層靠近走廊的位置，就能更近距離欣賞表演，且可與表演者互動！

廣州長隆酒店5大福利

廣州長隆旅遊度假區共有3間酒店，包括長隆飯店、長隆熊貓飯店及長隆香江飯店，3間各具特色，而且無論入住哪一家酒店，住客均可享有以下福利：

住客入住期間可免費暢玩水上樂園

專屬VIP入園通道

酒店套票無限次入園暢玩4大樂園

購買園區快速手環享8折

觀賞國際大馬戲可提前預約住客座位



廣州長隆旅遊度假區不但地點方便，玩樂活動多元化，且只需購買套票，就能全包酒店、主題樂園門票及自助餐膳食。除高鐵之外，還有巴士直達，基本上拖喼便能出發。不得不提，現時還有不少折扣優惠，最抵買兩位成人套票，就送兩位小童套票！

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